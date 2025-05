ÚLTIMAS SEMANAS

Quase metade dos baianos ainda não declarou o Imposto de Renda 2025

Prazo tem fim no dia 30 de maio

Larissa Almeida

Publicado em 13 de maio de 2025 às 05:00

Bahia deve ter 1,8 milhão de contribuintes em 2025, estima Receita Federal Crédito: Sidney de Almeida | Shutterstock

O prazo de envio das declarações do Imposto de Renda (IR) está na reta final. Na Bahia, no entanto, quase metade das pessoas que devem compartilhar as informações financeiras relativas ao ano de 2024 com a Receita Federal ainda não cumpriram essa tarefa. De acordo com o órgão, apenas 940.403 contribuintes baianos – dos 1.829.334 que são esperados até o dia 30 de maio – declararam o imposto até a manhã da última segunda-feira (12). >

A assessoria da Receita Federal ressalta que o número de declarações a receber é apenas uma estimativa. “A Receita, na verdade, não tem como determinar a quantidade das pessoas que realmente são obrigadas a entregar a declaração, porque isso depende do rendimento das pessoas. A Receita faz uma expectativa de entrega com base nos dados do ano anterior”, disse em resposta ao CORREIO. >

O comunicador Marcos Nascimento, 26 anos, está ciente do dever que tem com o Fisco, mas afirma não ter enviado a declaração por ser uma tarefa fácil. “Como a declaração vem pré-preenchida e eu sei que não tem muitas informações a verificar ou acrescentar, fico mais tranquilo para fazê-la na última semana. É uma tarefa que, digamos, já está registrada em minha cabeça, então, sei que não vou chegar a correr risco de perder o prazo”, garante. >

O jornalista Pedro Lucas Braga, por sua vez, conta que, se não tivesse sido lembrado nesta segunda-feira, provavelmente perderia o prazo. “Acredito que a correria do dia a dia, a gestão conturbada de tempo e a oscilação na lista de prioridades me trouxeram por esse caminho. Antes, também, quem fazia era uma contadora. Eu nem me preocupava. [...] Agora, [a dificuldade] está sendo ver um profissional para fazer ou encarar a jornada de fazer sozinho”, pontua. >

Entre especialistas e autoridades, é unânime a recomendação de declarar o IR no prazo a qualquer custo, mesmo que isso implique na entrega do documento com informações pendentes. Isso porque, não enviar a declaração – ou enviar com atraso – pode acarretar uma série de penalizações, que vão desde multas a problemas jurídicos. >

Quem se atrasa ou cai na malha fina está sujeito a uma multa que começa em 1% do valor do imposto devido, de no mínimo R$ 165,74, e que pode chegar a 20% do IR. Caso a situação não seja regularizada em até 30 dias após o fim do prazo, começam a correr juros. Além disso, o CPF pode ficar com restrição, o que pode implicar no impedimento de tomar posse em concurso, tirar passaporte e fazer transações bancárias – incluindo o Pix –, pagamentos e financiamento. >

Para evitar sanções, o contador Lucas Carvalho orienta os baianos a verificarem, em primeiro lugar, se estão obrigados a fazer a declaração do imposto de renda. “Se sim, já comece a organizar a documentação com antecedência. É bom apresentar a declaração no prazo correto e ter atenção aos dados inseridos em sua declaração, para evitar cair na malha fina por erro de preenchimento de declaração. Outra dica é acompanhar o status da declaração através do Portal Ecac”, aconselha. >