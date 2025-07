REFORMA

Rodoviária de Jeremoabo avança e expansão beneficiará mais de 37 mil pessoas

Investimento estimado é de R$ 789 mil

A Rodoviária de Jeremoabo, no nordeste baiano, passará por serviços de recuperação estrutural. Entre as ações previstas no terminal de passageiros estão a recuperação da cobertura, das instalações elétricas e hidráulicas junto com a pintura. A reforma beneficiará mais de 37 mil pessoas do município e receberá investimento estimado de R$ 789 mil.>