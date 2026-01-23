DOCUMENTAÇÃO

SAC faz atendimento especial e gratuito da nova carteira de identidade; veja detalhes

Ação será realizada até o dia 7 de fevereiro

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 19:35

Carteira de Identidade Nacional (CIN) Crédito: Reprodução

A partir da próxima segunda-feira (26), o SAC vai oferecer atendimento especial para a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) no município de Ilhéus, no sul da Bahia. A ação segue até o próximo sábado (31), no Centro Estadual de Educação Profissional do Chocolate Nelson Schaun, localizado na Avenida ACM, no bairro Malhado. O serviço retorna ao mesmo local entre os dias 2 e 7 de fevereiro.



Os atendimentos serão realizados das 8h às 17h, por ordem de chegada, com limite de 135 atendimentos por dia, totalizando 1.485 senhas disponibilizadas durante o período no município.

Carteira de Identidade Nacional (Novo RG) 1 de 8

A Carteira de Identidade Nacional passará a ser obrigatória para todos os cidadãos brasileiros a partir de março de 2032. Até lá, não há necessidade de correria aos postos do SAC, já que o RG no modelo antigo permanece válido em todo o território nacional até fevereiro de 2032.

Para emitir o documento, é necessário apresentar a certidão de nascimento original ou a certidão correspondente ao estado civil. Caso o documento esteja plastificado, é obrigatório apresentar também uma cópia.

A primeira via da CIN é gratuita e utiliza o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. O documento permite a inclusão de informações sobre condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de deficiências auditivas, visuais, físicas ou intelectuais, bem como dados como tipo sanguíneo, fator RH e a opção por ser doador de órgãos.