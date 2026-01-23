Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

SAC faz atendimento especial e gratuito da nova carteira de identidade; veja detalhes

Ação será realizada até o dia 7 de fevereiro

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 19:35

Carteira de Identidade Nacional (CIN)
Carteira de Identidade Nacional (CIN) Crédito: Reprodução

A partir da próxima segunda-feira (26), o SAC vai oferecer atendimento especial para a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) no município de Ilhéus, no sul da Bahia. A ação segue até o próximo sábado (31), no Centro Estadual de Educação Profissional do Chocolate Nelson Schaun, localizado na Avenida ACM, no bairro Malhado. O serviço retorna ao mesmo local entre os dias 2 e 7 de fevereiro.

Os atendimentos serão realizados das 8h às 17h, por ordem de chegada, com limite de 135 atendimentos por dia, totalizando 1.485 senhas disponibilizadas durante o período no município.

Carteira de Identidade Nacional (Novo RG)

Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional Cartão por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional digital por Divulgação
Nova Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Nova Carteira de Identidade Nacional por Arisson Marinho/CORREIO
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
1 de 8
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação

A Carteira de Identidade Nacional passará a ser obrigatória para todos os cidadãos brasileiros a partir de março de 2032. Até lá, não há necessidade de correria aos postos do SAC, já que o RG no modelo antigo permanece válido em todo o território nacional até fevereiro de 2032.

Para emitir o documento, é necessário apresentar a certidão de nascimento original ou a certidão correspondente ao estado civil. Caso o documento esteja plastificado, é obrigatório apresentar também uma cópia.

A primeira via da CIN é gratuita e utiliza o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. O documento permite a inclusão de informações sobre condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de deficiências auditivas, visuais, físicas ou intelectuais, bem como dados como tipo sanguíneo, fator RH e a opção por ser doador de órgãos.

A CIN também conta com versão digital, disponível no portal gov.br em até três dias após a emissão do documento impresso. A validade varia conforme a faixa etária: até 12 anos, cinco anos; de 12 a 60 anos, 10 anos; e, acima de 60 anos, validade indeterminada.

Mais recentes

Imagem - Mais de 700 famílias são contempladas no Minha Casa, Minha Vida em Salvador

Mais de 700 famílias são contempladas no Minha Casa, Minha Vida em Salvador
Imagem - Com recorde de participação feminina, programa seleciona 12 jovens para capacitação industrial

Com recorde de participação feminina, programa seleciona 12 jovens para capacitação industrial
Imagem - Conheça os melhores lugares para fazer mergulho nas praias de Salvador

Conheça os melhores lugares para fazer mergulho nas praias de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Áries, Touro e Gêmeos: decisões importantes pedem calma e maturidade neste sábado (24)
01

Áries, Touro e Gêmeos: decisões importantes pedem calma e maturidade neste sábado (24)

Imagem - Quatro pessoas ficam presas em elevador da nova Rodoviária de Salvador por mais de 20 minutos
02

Quatro pessoas ficam presas em elevador da nova Rodoviária de Salvador por mais de 20 minutos

Imagem - Como é a mansão de Paolla Oliveira com 1,7 mil m² cercada por arte, natureza e espiritualidade
03

Como é a mansão de Paolla Oliveira com 1,7 mil m² cercada por arte, natureza e espiritualidade

Imagem - Hoje (23 de janeiro) marca um novo ciclo interno para 3 signos; saiba por que o silêncio será sua maior força
04

Hoje (23 de janeiro) marca um novo ciclo interno para 3 signos; saiba por que o silêncio será sua maior força