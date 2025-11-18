Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba de onde é a aposta baiana que ganhou mais de R$ 1 milhão na Lotomania

Prêmio total de R$ 1,8 milhão será dividido com bilhete de São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 17:40

Lotomania
Lotomania Crédito: Shutterstock

A cidade de Barreiras, localizada da região oeste da Bahia, saiu vitoriosa do concurso nº 2850 do jogo lotérico Lotomania da última segunda-feira (17). O município, de pouco mais de 159 mil moradores, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é de onde saiu uma das apostas premiadas do prêmio milionário de R$ 4 milhões.

Cada uma das três apostas que acertaram as 20 dezenas levou o montante de R$ 1,3 milhão. A aposta baiana foi realizada por meio do canal eletrônico de aposta disponibilizado pela Caixa Econômica Federal. Os números sorteados na ocasião foram: 01-15-18-28-31-32-34-41-52-58-61-62-64-68-71-72-75-83-85-91.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
1 de 5
1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Para apostar no Lotomania é preciso escolher 50 números e concorrer a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número. O preço da aposta é único e custa apenas R$ 3,00. O próximo sorteio, programado para esta quarta-feira (19), terá como prêmio principal R$ 500 mil.

Tags:

Bahia Barreiras Loteria Prêmio Loterias

Mais recentes

Imagem - Ex-candidato a vereador que tentou matar a mulher diz que 'perdeu a cabeça' por ciúmes

Ex-candidato a vereador que tentou matar a mulher diz que 'perdeu a cabeça' por ciúmes
Imagem - Dietas da moda: veja os riscos e os benefícios de cada uma delas

Dietas da moda: veja os riscos e os benefícios de cada uma delas
Imagem - 5 fatos sobre a dislexia que você precisa conhecer

5 fatos sobre a dislexia que você precisa conhecer

MAIS LIDAS

Imagem - Até quando posso usar meu RG antigo? Veja prazo para tirar a Nova Carteira de Identidade
01

Até quando posso usar meu RG antigo? Veja prazo para tirar a Nova Carteira de Identidade

Imagem - Vigilância Sanitária apreende 8 toneladas de alimentos impróprios e interdita padaria na Bahia
02

Vigilância Sanitária apreende 8 toneladas de alimentos impróprios e interdita padaria na Bahia

Imagem - Jovem do Nordeste de Amaralina foi fotografado por traficantes do BDM antes de morrer
03

Jovem do Nordeste de Amaralina foi fotografado por traficantes do BDM antes de morrer

Imagem - Novo mês de entrega da Rodoviária de Salvador é confirmado após atrasos
04

Novo mês de entrega da Rodoviária de Salvador é confirmado após atrasos