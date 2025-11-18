SORTE GRANDE

Saiba de onde é a aposta baiana que ganhou mais de R$ 1 milhão na Lotomania

Prêmio total de R$ 1,8 milhão será dividido com bilhete de São Paulo

Elaine Sanoli

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 17:40

Lotomania Crédito: Shutterstock

A cidade de Barreiras, localizada da região oeste da Bahia, saiu vitoriosa do concurso nº 2850 do jogo lotérico Lotomania da última segunda-feira (17). O município, de pouco mais de 159 mil moradores, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é de onde saiu uma das apostas premiadas do prêmio milionário de R$ 4 milhões.

Cada uma das três apostas que acertaram as 20 dezenas levou o montante de R$ 1,3 milhão. A aposta baiana foi realizada por meio do canal eletrônico de aposta disponibilizado pela Caixa Econômica Federal. Os números sorteados na ocasião foram: 01-15-18-28-31-32-34-41-52-58-61-62-64-68-71-72-75-83-85-91.

