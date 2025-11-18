Saiba de onde é a aposta baiana que ganhou mais de R$ 1 milhão na Lotomania

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 17:40
A cidade de Barreiras, localizada da região oeste da Bahia, saiu vitoriosa do concurso nº 2850 do jogo lotérico Lotomania da última segunda-feira (17). O município, de pouco mais de 159 mil moradores, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é de onde saiu uma das apostas premiadas do prêmio milionário de R$ 4 milhões.
Cada uma das três apostas que acertaram as 20 dezenas levou o montante de R$ 1,3 milhão. A aposta baiana foi realizada por meio do canal eletrônico de aposta disponibilizado pela Caixa Econômica Federal. Os números sorteados na ocasião foram: 01-15-18-28-31-32-34-41-52-58-61-62-64-68-71-72-75-83-85-91.
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
Para apostar no Lotomania é preciso escolher 50 números e concorrer a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número. O preço da aposta é único e custa apenas R$ 3,00. O próximo sorteio, programado para esta quarta-feira (19), terá como prêmio principal R$ 500 mil.