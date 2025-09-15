Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba quem são as vítimas de explosão em churrascaria de Mar Grande

Sete pessoas ficaram feridas, sendo duas em estado grave

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 17:24

Vítimas de explosão são transferidas para Salvador de helicóptero
Vítimas de explosão são transferidas para Salvador de helicóptero Crédito: Divulgação/PM

explosão em uma churrascaria em Mar Grande, na tarde desta segunda-feira (15), deixou sete pessoas feridas, segundo informações divulgadas pela prefeitura de Vera Cruz. Duas das vítimas, uma mulher de 56 anos e um homem de 38, precisaram ser socorridos de helicóptero até o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador. 

As vítimas com ferimentos mais graves foram identificadas como Edneuza Sodré Souza e Hemerson Ferreira de Santana. Eles recebem atendimento especializado no HGE, unidade referência no atendimento de vítimas de queimaduras no estado. O transporte das vítimas foi realizado pelo Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer).

Vítimas de explosão são transferidas para Salvador de helicóptero

Vítimas de explosão são transferidas para Salvador de helicóptero por Divulgação/PM
Vítimas de explosão são transferidas para Salvador de helicóptero por Divulgação/PM
Vítimas de explosão são transferidas para Salvador de helicóptero por Divulgação/PM
Vítimas de explosão são transferidas para Salvador de helicóptero por Divulgação/PM
1 de 4
Vítimas de explosão são transferidas para Salvador de helicóptero por Divulgação/PM

Ainda não há informações oficiais sobre o que provocou a explosão, que foi registrada na ilha de alimentação da Churrascaria Brasão, localizada na rua da Rodagem. Além das oito pessoas que receberam atendimento médico imediato, duas vítimas permanecem aguardando regulação.

De acordo com a prefeitura, as demais estão em observação por um período de seis horas, conforme protocolo médico para casos de inalação de fumaça. A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, com as polícias Militar e Civil, além da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) e aguarda retorno.

Identificação das vítimas da explosão 

Maria Natália Vieira Maia Santos - 23 anos

Carmem Dolores Fereira Souza - 74 anos

Hemerson Ferreira de Santana - 38 anos

Edneuza Sodré de Souza - 56 anos

Janaina de Brito Sena - 29 anos 

Luciene dos Santos Pereira - 27 anos

Epifania da Silva Lima - 71 anos

Mais recentes

Imagem - Pedestre morre após ser atropelado na Avenida Paralela

Pedestre morre após ser atropelado na Avenida Paralela
Imagem - Descubra como o aspargo pode trazer grandes ganhos ao corpo

Descubra como o aspargo pode trazer grandes ganhos ao corpo
Imagem - Caruru da Feira de São Joaquim 2025 acontece no dia 27 de setembro

Caruru da Feira de São Joaquim 2025 acontece no dia 27 de setembro

MAIS LIDAS

Imagem - 27 aves silvestres são resgatadas em Santo Amaro
01

27 aves silvestres são resgatadas em Santo Amaro

Imagem - Vai ter chuva? Confira previsão do tempo desta semana para Salvador
02

Vai ter chuva? Confira previsão do tempo desta semana para Salvador

Imagem - Prefeitura na Bahia abre concurso público com salários de até R$ 2,4 mil
03

Prefeitura na Bahia abre concurso público com salários de até R$ 2,4 mil

Imagem - Explosão em churrascaria de Mar Grande deixa sete pessoas feridas
04

Explosão em churrascaria de Mar Grande deixa sete pessoas feridas