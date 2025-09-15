SUSTO

Saiba quem são as vítimas de explosão em churrascaria de Mar Grande

Sete pessoas ficaram feridas, sendo duas em estado grave

Maysa Polcri

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 17:24

Vítimas de explosão são transferidas para Salvador de helicóptero Crédito: Divulgação/PM

A explosão em uma churrascaria em Mar Grande, na tarde desta segunda-feira (15), deixou sete pessoas feridas, segundo informações divulgadas pela prefeitura de Vera Cruz. Duas das vítimas, uma mulher de 56 anos e um homem de 38, precisaram ser socorridos de helicóptero até o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador.

As vítimas com ferimentos mais graves foram identificadas como Edneuza Sodré Souza e Hemerson Ferreira de Santana. Eles recebem atendimento especializado no HGE, unidade referência no atendimento de vítimas de queimaduras no estado. O transporte das vítimas foi realizado pelo Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer).

Ainda não há informações oficiais sobre o que provocou a explosão, que foi registrada na ilha de alimentação da Churrascaria Brasão, localizada na rua da Rodagem. Além das oito pessoas que receberam atendimento médico imediato, duas vítimas permanecem aguardando regulação.

De acordo com a prefeitura, as demais estão em observação por um período de seis horas, conforme protocolo médico para casos de inalação de fumaça. A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, com as polícias Militar e Civil, além da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) e aguarda retorno.

Identificação das vítimas da explosão

Maria Natália Vieira Maia Santos - 23 anos



Carmem Dolores Fereira Souza - 74 anos

Hemerson Ferreira de Santana - 38 anos

Edneuza Sodré de Souza - 56 anos

Janaina de Brito Sena - 29 anos

Luciene dos Santos Pereira - 27 anos