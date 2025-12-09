Acesse sua conta
Saiba quem são os 5 bandidos da Bahia na lista de mais procurados do Brasil

Ministério da Justiça criou site para divulgar quem são os foragidos considerados prioritários do país

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 09:32

Nova plataforma reúne os mais procurados do Brasil
Nova plataforma reúne os mais procurados do Brasil Crédito: Reprodução

O Ministério da Justiça passou a disponibilizar, nesta segunda-feira, uma plataforma nacional que reúne detalhes sobre 216 foragidos considerados prioritários pelas forças de segurança do país. A iniciativa integra o Programa Captura, responsável por centralizar dados e apoiar operações de localização e prisão de criminosos de alta periculosidade.

A criação da listagem, segundo a pasta, é resultado de uma coordenação entre governos federal e estaduais. “A implementação da lista representa um esforço conjunto entre as esferas federal e estadual para aprimorar a segurança pública e combater de forma mais eficaz as organizações criminosas no Brasil”, destacou o ministério, em nota.

Como funciona a lista

O site reúne alvos indicados pelas unidades federativas com base em critérios como gravidade dos crimes, vínculos com facções, quantidade de mandados de prisão e atuação interestadual. As denúncias podem ser enviadas de forma anônima pelos números 190 e 197, permitindo, segundo o governo, maior troca de informações e engajamento da população.

O ministério também informou que irá estruturar uma célula operacional no Rio de Janeiro, já que criminosos de outras regiões frequentemente buscam refúgio em comunidades fluminenses. A medida, afirma a pasta, dará agilidade às polícias estaduais no compartilhamento de dados.

Entre os investigados que aparecem no novo sistema estão nomes conhecidos nacionalmente, como André do Rap, figura histórica do PCC, e Bernardo Bello, bicheiro que aparece na série Vale o Escrito, da Globoplay.

O Ministério da Justiça reforça que o Programa Captura e o novo site facilitam a circulação de informações entre estados e ampliam a participação da sociedade na busca pelos foragidos. Segundo a pasta, criminosos costumam se deslocar entre regiões, e a integração nacional é fundamental para aumentar a eficácia das prisões.

Os cinco baianos que aparecem entre mais procurados

Cinco foragidos da Bahia entram no ranking nacional

A Bahia contribuiu com indicação de cinco nomes para a lista de mais procurados. 

Anderson Souza de Jesus

Anderson Souza de Jesus é apontado como liderança de uma facção ligada ao Comando Vermelho no estado e responsável por abastecer o grupo com armas. Ele é tratado como um dos criminosos de maior prioridade pela SSP-BA, que o colocou como “Rei de Copas” no Baralho do Crime. Suspeita-se que esteja escondido no Rio de Janeiro.

Sidmar Soares Santos (Bolota)

Outro nome é Sidmar Soares Santos, conhecido como “Bolota”, considerado um dos mais procurados da Bahia e classificado como “Ás de Copas” no Baralho do Crime. Ele atua principalmente na região sul do estado, em cidades como Itabuna e Porto Seguro, e acumula acusações por tráfico de drogas, porte ilegal de armas, associação criminosa e homicídios. Já foi preso em 2010, voltou a fugir e é procurado desde 2019. Em 2023, chegou a ser alvo de uma operação no Complexo da Penha, no Rio, mas não foi capturado.

André Márcio de Jesus

Também está na lista André Márcio de Jesus, que voltou a aparecer no Baralho do Crime em agosto de 2024 como “Dama de Espadas”. Ele atua na região de Porto Seguro e já havia surgido na carta “Ás de Copas” em 2013. André Márcio fugiu da prisão em 2015, rompeu tornozeleira eletrônica em 2022 e é acusado de fundar uma organização criminosa, comandar tráfico de drogas e homicídios, além de liderar ataques a ônibus, saques e roubos, inclusive com atuação interestadual.

Fábio Souza dos Santos (Geleia)

Outro procurado é Fábio Souza dos Santos, o “Geleia”, classificado como “Oito de Ouros” pela SSP-BA. Ele é investigado por homicídio e atua no município de Camaçari. É apontado como mandante da morte do percussionista Renato Santos Evangelista Sobrinho em 2021 e tem ligações com o Bonde do Maluco (BDM), onde exerce influência como liderança. Em 2025, um bunker com 22 fuzis apreendidos teria ligação com ele. Geleia fugiu do sistema prisional em outubro de 2023 e segue foragido.

Manoaldo Falcão Costa Júnior (Gordo Paloso)

O quinto nome baiano é Manoaldo Falcão Costa Júnior, o “Gordo Paloso”, listado como “Rei de Paus” no Baralho do Crime. Ele é considerado líder de um grupo criminoso que atua principalmente em Itabuna e cidades da região sul da Bahia. As investigações o relacionam a homicídios, tráfico de drogas e participação em assaltos e ataques a instituições. Também há indícios de que ele esteja escondido no Rio de Janeiro, o que fez com que ele passasse a ser monitorado por autoridades de diferentes estados.

Mais procurados: veja quem são os criminosos que integram o Baralho do Crime da SSP

Outros alvos nacionais de destaque

André do Rap

Considerado um dos principais intermediadores de envio de cocaína à Europa e África, acumula condenações por tráfico internacional. Embora o STF tenha revogado um habeas corpus que resultou em sua soltura, ele conseguiu deixar o presídio antes da decisão ser revertida. Desde então, permanece desaparecido e é procurado pelas Justiças de São Paulo e do Rio.

Doca

Edgard Alves de Andrade, o Doca, 55, é apontado como liderança do Comando Vermelho no Complexo da Penha. Investigações o relacionam a mais de cem homicídios, incluindo execuções de crianças e o assassinato de três médicos na Barra da Tijuca em 2023. Ele também foi alvo da operação Buzz Bomb, da Polícia Federal, que mirou o uso de drones para lançamento de granadas. Há mais de 20 mandados de prisão contra ele.

Bernardo Bello

Ex-marido de Tamara Garcia, filha do bicheiro Miro Garcia, Bernardo assumiu o controle de parte dos negócios da família após a morte de seu ex-sogro. Ele é descrito como empresário ligado a eventos e automóveis, mas com envolvimento no jogo do bicho.
Ex-marido de Tamara Garcia, filha do bicheiro Miro Garcia, Bernardo assumiu o controle de parte dos negócios da família após a morte de seu ex-sogro. Ele é descrito como empresário ligado a eventos e automóveis, mas com envolvimento no jogo do bicho. Crédito: Reprodução

Envolvido em crimes que vão de contravenção a execuções de rivais, Bello mistura ostentação com atividades ilícitas. Seu nome chegou à difusão vermelha da Interpol como “perigoso” e “violento”. Ele foi preso na Colômbia em 2022, ao voltar de Dubai, mas ganhou habeas corpus e passou a responder em liberdade. Depois de descumprir medidas cautelares, tornou-se novamente foragido e não foi mais encontrado.

Tags:

Criminosos Mais Procurados

