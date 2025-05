INCENTIVO ESTUDANTL

Segunda parcela do Pé-de-Meia começa a ser paga; confira calendário

Estudantes nascidos em julho e agosto recebem nesta quinta (29)

Os estudantes cadastrados no programa Pé-de-Meia que tenham nascido nos meses de julho e agosto recebem, nesta quinta-feira (29), a segunda parcela do incentivo financeiro-educacional. O programa visa estimular a frequência de jovens do ensino médio na rede pública de ensino ao pagar a quantia de R$ 200. >

Tem direito ao benefício o estudante de ensino médio que seja beneficiário do Cadastro Único (CadÚnico) ou na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os contemplados deverão ter frequência mínima de 80% nas aulas do mês de referência para receber o dinheiro. >

Todos os pagamentos da segunda parcela serão quitados até o dia 2 de junho. De acordo com a Caixa Econômica Federal, cerca de 3,4 milhões de estudantes receberão o incentivo do programa federal. O banco é o responsável pela gestão de recursos disponibilizados pelo Ministério da Educação (MEC). >

Se o estudante for menor de idade, será necessário que o responsável legal autorize o aluno a movimentar a conta. Esse consentimento poderá ser feito no próprio aplicativo ou em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal. >

Ao total, estão previstos os pagamentos de nove parcelas do Pé-de-Meia até o final do ano. O programa prevê uma parcela bônus de R$ 200 para os estudantes do último ano do ensino médio que realizarem os dois dias de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, paga após a conclusão da etapa. >