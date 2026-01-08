CRIME

Seguranças são baleados dentro de agência da Caixa na Bahia

Suspeito feriu a si mesmo com a arma do crime

Elaine Sanoli

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 19:54

Agência da Caixa fica na Praça dos Remédios, em Feira de Santana Crédito: Google Street View

Dois vigilantes de uma agência da Caixa Econômica Federal foram baleados na tarde da última quarta-feira (7), na cidade de Feira de Santana, no centro-norte da Bahia. O suspeito de cometer o crime ficou ferido após atirar contra si mesmo. Todos os três foram socorridos e encaminhados para uma unidade de saúde.

Os vigilantes, de 50 e 61 anos, faziam a segurança da instituição financeira, localizada na Praça dos Remédios, quando o homem entrou na agência e tomou a arma de um dos trabalhadores. A ação deu início a uma luta corporal, que se estendeu para a área externa do local.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito atirou contra os dois vigilantes e, em seguida, efetuou um disparo contra si.

Os três foram socorridos e encaminhados ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), onde o suspeito permanece custodiado. Segundo informações da Caixa, os trabalhadores já receberam alta hospitalar.