ARTIGO

Semana S do Comércio terá Innovation Day e serviços gratuitos na Arena Fonte Nova

Na sexta-feira (16), no Sesc Casa do Comércio, serão realizadas palestras voltadas aos empresários; no sábado (17), ação social atenderá 3 mil pessoas

Teremos uma amostra unificada desse trabalho, em maio, com eventos simultâneos em todo Brasil: a Semana S do Comércio. Na Bahia haverá mobilizações em várias cidades do interior e um grande evento em Salvador. Na sexta-feira (16), acontece o Innovation Day, no Teatro Sesc Casa do Comércio, voltado aos empresários, com grandes palestras. Já no sábado (17), ocuparemos a Arena Fonte Nova com uma grande ação social que atenderá cerca de 3 mil pessoas com serviços gratuitos do Sesc e Senac.>