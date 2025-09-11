FRAUDE FISCAL

Servidor da Receita em aeroporto é afastado por suspeita de facilitar importações irregulares

Justiça bloqueia R$ 40 milhões em bens e ativos ligados às investigações; mandado foi cumprido em Salvador

Carol Neves

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 11:02

Aeroporto Internacional Pinto Martins Crédito: Alexandro Dias

Um esquema de fraudes em importações envolvendo auditores fiscais e empresários foi desmantelado nesta semana, resultando no afastamento de um auditor da Receita Federal e de um perito credenciado. A Justiça também determinou o bloqueio de contas bancárias, criptoativos, veículos e uma embarcação de luxo, totalizando mais de R$ 40 milhões.

Segundo investigações iniciadas em 2022, o grupo manipulava documentos e classificava mercadorias como bijuterias para reduzir impostos. O esquema envolvia lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e tentativa de interferência em fiscalizações.

De acordo com a Receita, desde 2023, a Alfândega de Fortaleza intensificou fiscalizações no âmbito do Plano Nacional de Fiscalização Aduaneira, identificando contrafação, subvaloração de mercadorias e fraudes documentais, incluindo adulteração de declarações bancárias. Essas ações resultaram na maior apreensão de mercadorias da história da unidade e na lavratura de autos de infração que somam mais de 30 milhões de reais, impedindo a entrada irregular de milhares de toneladas de produtos.

Durante as fiscalizações, empresas investigadas tentaram interferir nos procedimentos e chegaram a ameaçar auditores e familiares, além de divulgar notícias falsas contra a Receita Federal.