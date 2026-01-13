SAÚDE

Servidora pública morre à espera de regulação na Bahia

Ela estava internada desde a última sexta-feira (9) na UPA Elizabete Dias Marques, no bairro da Queimadinha, em Feira de Santana

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 18:34

Cláudia Rocha Vieira, 59 anos, atuava no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do bairro Conceição Crédito: Reprodução

Morreu nesta segunda-feira (12) uma servidora pública do município de Feira de Santana, no centro-norte da Bahia. Ela estava internada havia três dias em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro da Queimadinha e esperava por regulação.

Cláudia Rocha Vieira, de 59 anos, atuava como servidora no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do bairro Conceição, segundo informações da prefeitura. Ela foi diagnosticada com suspeita de pancreatite aguda, inflamação no pâncreas, e estava internada desde a última sexta-feira (9) na UPA Elizabete Dias Marques.

Em nota, a prefeitura informou que a unidade não possui os recursos necessários para internação prolongada. Por isso, no domingo (11), foi necessário acionar a Central Estadual de Regulação (CER) para que Cláudia fosse transferida para uma unidade especializada.

Servidora pública morre à espera de regulação em Feira de Santana 1 de 4

A regulação foi acionada às 13h36 de domingo e novamente na segunda-feira, para avaliação da necessidade de cirurgia geral.

“Com o agravamento do quadro clínico, Cláudia Rocha Vieira morreu por volta da meia-noite desta segunda-feira (12)”, informou a gestão municipal. Ainda não há informações sobre o local do velório nem sobre o sepultamento.