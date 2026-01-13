Acesse sua conta
Festival de Ostras do Proa Gastrôbar começa nesta quarta (14) na Pituba

Evento segue até 16 de janeiro, das 18h às 23h, com menu especial, chefs convidados e carta de vinhos exclusiva

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 19:34

3ª edição do Festival de Ostras
3ª edição do Festival de Ostras Crédito: Divulgação

O Proa Gastrôbar, localizado no bairro da Pituba, em Salvador, inicia nesta quarta-feira (14) a 3ª edição do Festival de Ostras da temporada de Verão 2026. O evento acontece sempre das 18h às 23h e segue até sexta-feira (16), reunindo criações exclusivas assinadas pelo chef anfitrião Ricardo Vallari.

A abertura do festival conta com a participação especial do chef Edu Moraes, responsável pelos bares Purgatório e Pirambeira, reconhecidos entre os melhores do país em ranking da revista Exame.

3ª edição do Festival de Ostras

O chef anfitrião Ricardo Vallari assina as criações
A abertura do festival conta com a participação especial do chef Edu Moraes
O evento segue até sexta-feira (16)
1 de 3
O chef anfitrião Ricardo Vallari assina as criações

O festival segue com pratos autorais desenvolvidos pela equipe da casa, explorando diferentes técnicas, texturas e combinações a partir das ostras. Durante os dias do evento, o menu regular do Proa Gastrôbar permanece disponível em versão reduzida, priorizando a experiência gastronômica proposta pelo festival.

O projeto também conta uma carta especial de vinhos, assinada pela Meus Vinhos, com rótulos pensados para harmonizar com os pratos do festival. As sugestões se somam às cervejas artesanais da Proa Cervejaria, servidas diretamente da fonte, uma das marcas registradas do espaço.

