Festival de Ostras do Proa Gastrôbar começa nesta quarta (14) na Pituba

Evento segue até 16 de janeiro, das 18h às 23h, com menu especial, chefs convidados e carta de vinhos exclusiva

Monique Lobo

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 19:34

3ª edição do Festival de Ostras Crédito: Divulgação

O Proa Gastrôbar, localizado no bairro da Pituba, em Salvador, inicia nesta quarta-feira (14) a 3ª edição do Festival de Ostras da temporada de Verão 2026. O evento acontece sempre das 18h às 23h e segue até sexta-feira (16), reunindo criações exclusivas assinadas pelo chef anfitrião Ricardo Vallari.

A abertura do festival conta com a participação especial do chef Edu Moraes, responsável pelos bares Purgatório e Pirambeira, reconhecidos entre os melhores do país em ranking da revista Exame.

3ª edição do Festival de Ostras

O festival segue com pratos autorais desenvolvidos pela equipe da casa, explorando diferentes técnicas, texturas e combinações a partir das ostras. Durante os dias do evento, o menu regular do Proa Gastrôbar permanece disponível em versão reduzida, priorizando a experiência gastronômica proposta pelo festival.