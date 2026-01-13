Daniela Mercury participa de projeto inédito em Salvador nesta quarta (14); saiba qual

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 21:14
A cantora Daniela Mercury participa do projeto “Conversas para Iluminar o Mundo” que acontece pela primeira vez em Salvador, nesta quarta-feira (14), às 20h30, no Teatro Cambará, na Casa Rosa, localizada no bairro do Rio Vermelho. Os ingresso para participar estão à venda pela plataforma Sympla nos valores de R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira).
Além da rainha do Axé music, o evento também recebe a presidente da Fundação Nacional de Artes (Funarte), Maria Marighella, para um bate-papo que parte da cultura como eixo para refletir sobre a atuação feminina na política destes tempos, articulando arte, pensamento crítico e experiências de vida. A conversa é mediada pela jornalista, Maria Fortuna, uma das idealizadoras do evento.
Confira quem vai estar no “Conversas para Iluminar o Mundo”
Criado em parceria com o jornalista Charles Gavin, o projeto tem o nome inspirado pelo filósofo e ambientalista Ailton Krenak, que também chancela a iniciativa. “São conversas para inspirar e provocar reflexões sobre as dores e delícias de estar vivo, sobre o que faz a gente se reconhecer no outro e sobre como usar a arte como combustível para fazer um outro mundo aqui na Terra”, resume Fortuna.
Com sessões frequentemente esgotadas no Rio de Janeiro, onde acontece mensalmente no Clube Manouche, o projeto já recebeu convidados como Conceição Evaristo, Ney Matogrosso, Marcos Palmeira e Perfeito Fortuna. As conversas realizadas em Salvador serão gravadas e disponibilizadas na íntegra no YouTube da Casa Rosa, no dia seguinte ao encontro.
A edição soteropolitana contará com intérprete de Libras, e a Casa Rosa dispõe de acessibilidade arquitetônica, ampliando o acesso do público à atividade. O projeto já tem uma segunda data confirmada em Salvador, no dia 4 de fevereiro, dedicada ao tema das espiritualidades.