Associação Comercial da Bahia é homenageada durante novena do Senhor do Bonfim

A presidente da ACB, Isabela Suarez, participou da cerimônia também na condição de juíza da Festa do Senhor do Bonfim deste ano

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 22:18

Isabela Suarez e Marcelo Sacramento
Isabela Suarez e Marcelo Sacramento Crédito: Divulgação

Associação Comercial da Bahia (ACB) foi homenageada, na noite desta terça-feira (13), durante a novena do Senhor do Bonfim dedicada aos seus associados e também aos advogados. A celebração aconteceu na Basílica do Senhor do Bonfim, em Salvador, e integrou a programação oficial dos festejos de 2026.

A presidente da ACB, Isabela Suarez, participou da cerimônia também na condição de juíza da Festa do Senhor do Bonfim deste ano. Em mensagem enviada à entidade, o reitor da Basílica e capelão da Devoção, padre Édson Menezes, e o juiz presidente da Devoção do Santuário do Senhor do Bonfim da Bahia, Marcelo Sacramento de Araujo, destacaram o significado da homenagem e da escolha de Isabela Suarez para a função.

Segundo eles, a presidente da ACB representa a continuidade da fé e dos valores que marcam a devoção ao Senhor do Bonfim desde 1745, ano em que a tradição foi consolidada na Bahia. “Você honra a perpetuação da fé em Nosso Senhor do Bonfim da Bahia e segue os ensinamentos e a vontade do Capitão de Mar e Guerra Theodosio de Farias, responsável por fincar em nossa terra a maior expressão de fé do nosso povo”, afirmaram no texto.

Os festejos do Senhor do Bonfim seguem até o dia 18 de janeiro. Nesta quinta-feira (15), acontece a tradicional Lavagem do Bonfim, com a 16ª edição da caminhada “Lavagem de Corpo e Alma”.

Tags:

Senhor do Bonfim Acb Irmandade

