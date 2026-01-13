CELEBRAÇÃO

Associação Comercial da Bahia é homenageada durante novena do Senhor do Bonfim

A presidente da ACB, Isabela Suarez, participou da cerimônia também na condição de juíza da Festa do Senhor do Bonfim deste ano

Isabela Suarez e Marcelo Sacramento Crédito: Divulgação

A Associação Comercial da Bahia (ACB) foi homenageada, na noite desta terça-feira (13), durante a novena do Senhor do Bonfim dedicada aos seus associados e também aos advogados. A celebração aconteceu na Basílica do Senhor do Bonfim, em Salvador, e integrou a programação oficial dos festejos de 2026.

A presidente da ACB, Isabela Suarez, participou da cerimônia também na condição de juíza da Festa do Senhor do Bonfim deste ano. Em mensagem enviada à entidade, o reitor da Basílica e capelão da Devoção, padre Édson Menezes, e o juiz presidente da Devoção do Santuário do Senhor do Bonfim da Bahia, Marcelo Sacramento de Araujo, destacaram o significado da homenagem e da escolha de Isabela Suarez para a função.

Segundo eles, a presidente da ACB representa a continuidade da fé e dos valores que marcam a devoção ao Senhor do Bonfim desde 1745, ano em que a tradição foi consolidada na Bahia. “Você honra a perpetuação da fé em Nosso Senhor do Bonfim da Bahia e segue os ensinamentos e a vontade do Capitão de Mar e Guerra Theodosio de Farias, responsável por fincar em nossa terra a maior expressão de fé do nosso povo”, afirmaram no texto.