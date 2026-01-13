Acesse sua conta
Bares populares do Santo Antônio Além do Carmo ficam destruídos após incêndio: 'Perdi tudo'

Incêndio pode ter sido causado por problema elétrico, aponta engenheiro da Codesal

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 22:01

Bar do Lula, hostel, casa e Bar R'Canto do Pascoal foram afetados por incêndio Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Um incêndio registrado no famoso bairro do Santo Antônio Além do Carmo atingiu três imóveis no fim da manhã desta terça-feira (13) e deixou uma vítima ferida em estado grave. O fogo, que teria iniciado em um casarão tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) onde funciona um hostel, além de uma residência, se alastrou e causou estrago em dois bares populares na região, que funcionam em frente à Cruz do Pascoal.

O imóvel que sofreu maior prejuízo foi o Bar do Lula, que foi fundado há cerca de 50 anos. De acordo com Josenilda Jesus, proprietária do estabelecimento, o fogo foi notado a partir das 11h30 no teto do bar cuja cozinha fica abaixo do hostel. “O fogo começou lá e em menos de 20 minutos estava tomando tudo por conta do telhado de madeira velha. O chão do vizinho era um assoalho com madeira antiga e foi a partir dela que alastrou tudo”, narrou.

Na tentativa de conter as chamas, o gerente do hostel, de prenome Davi, teria tentado usar uma mangueira, quando foi atingido pelo fogo. Segundo Josenilda, ele foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE) e está em estado grave, com graves queimaduras pelo corpo.

Já no Bar do Lula, ninguém ficou ferido, mas houve perda total da cozinha e danos no banheiro. “Perdi tudo da minha cozinha, não sobrou nem a pia. Queimou micro-ondas, liquidificadores, armários, pratos, copos. Uma geladeira nova, que comprei outro dia, ficou queimada, assim como duas cervejeiras. Toda a eletricidade do estabelecimento foi danificada. É um negócio triste”, lamentou Josenilda.

Ainda de acordo com ela, também houve perda de mercadoria, já que o local estava completamente abastecido tendo em vista as comemorações após a Lavagem do Bonfim, que acontece nesta quinta-feira (15). “É uma dor de cabeça muito grande, estamos em um desespero total aqui. Agora, todo mundo que trabalha, os vizinhos e a família estão correndo para tentar ajudar e a limpar, porque a situação é triste demais”, completou.

O outro bar atingido pelo fogo foi o R’Canto do Pascoal, que é gerenciado por um integrante da mesma família do Bar do Lula. O proprietário, no entanto, não quis conversar com a imprensa e apenas desabafou rapidamente sobre o ocorrido. “O sentimento é de raiva e de frustração com tudo que aconteceu. O erro de uma pessoa causou isso tudo”, afirmou.

Segundo o morador Mário Edson, integrante da Associação de Moradores do Santo Antônio Além do Carmo, o acidente ocorrido nesta terça-feira já ameaçava acontecer há muito tempo devido ao descaso do governo estadual, que não teria implementado melhorias de segurança no bairro.

“A obra da Conder [de revitalização do bairro] nunca foi entregue, mas mudou muita coisa. Uma dessas mudanças foi o passeio ampliado que, na prática, não existe, porque os bares se apoderaram do espaço e, paralelamente a isso, foi feita a remoção dos hidrantes. Havia um hidrante na esquina do Largo do Pascoal, que foi retirado, e hoje poderia ter ajudado a aplacar o fogo”, apontou.

A Conder foi procurada, na noite desta terça, para se posicionar sobre a declaração do morador. O CORREIO aguarda retorno e terá o espaço aberto para atualização.

O fogo foi debelado por volta das 15h. De acordo com Wilson Parcero, engenheiro da Defesa Civil de Salvador (Codesal), é possível que o incêndio tenha sido causado por um problema na parte elétrica. “Só a Polícia Técnica pode determinar a causa, mas geralmente são curtos-circuitos nas instalações elétricas. Nós ainda vamos analisar os riscos, porque não dá para fazer tudo hoje, já que o local ainda está quente. O pessoal da Semop vai fazer um isolamento na rua lateral e, agora, os bares, o hostel e a moradora do primeiro andar vão precisar aguardar”, disse.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia informou que a causa do incêndio ainda é desconhecida e agentes estavam até 18h – horário de envio da informação –, no local realizando ações preventivas. O casarão que, segundo os registros da Codesal, havia sido vistoriado recentemente pelo Projeto Casarões, era classificado como de "baixo risco" e encontrava-se em bom estado de conservação na última inspeção.

