LAZER

Verão Pé na Areia esquenta a orla de Salvador com esporte, música e bem-estar

No próximo fim de semana, projeto recebe campeonato de vôlei de praia, aulas abertas e show de Diggo ao pôr do sol

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 20:47

O Verão Pé na Areia 2026 começou oficialmente neste fim de semana na região da 3ª ponte, em Salvador, reunindo grande público e uma programação diversificada que segue até 8 de março. O projeto transforma a orla em um espaço contínuo de esporte, lazer e cultura durante toda a temporada de verão.

O primeiro fim de semana foi marcado por intensa movimentação nas quadras e na área de convivência. No sábado (10), o público acompanhou o campeonato de futevôlei, categoria Master, vencido pela dupla Osvaldo Neto e Adalto. No domingo (11), foi a vez da categoria Iniciante, com vitória de João Senna e Guilherme Henze, reunindo atletas, familiares e torcedores ao longo dos dois dias.

Para o presidente da FAFEB, Tadeu Lins, iniciativas como o Verão Pé na Areia são estratégicas para o fortalecimento da modalidade no estado. “A disseminação do futevôlei passa diretamente pela ocupação qualificada da praia. Salvador tem uma orla extensa, com praias como Patamares, Jaguaribe, Pituaçu e Jardim de Alah, que possuem enorme potencial para os esportes de areia. O Pé na Areia cumpre um papel fundamental ao organizar, dar visibilidade e estimular a prática do esporte durante o verão, valorizando esses territórios”, destaca.

Além das competições, o projeto promoveu aulas abertas de yoga, às 9h, com o professor Fabrício Gore, aulas de circuito funcional da Hammer, às 10h, e aulas de dança, tanto no sábado quanto no domingo, ampliando a participação do público e incentivando hábitos de bem-estar na praia.

No fim da tarde de sábado, o pôr do sol foi embalado pelo show de Uel, que marcou a largada da programação musical do projeto. A apresentação reuniu público na areia e no calçadão, criando um dos momentos mais simbólicos da abertura do Verão Pé na Areia. Durante todo o fim de semana, o evento contou ainda com flash day de tatuagem com a artista Larissa Ink, além de ativações e experiências abertas ao público.

Esporte segue durante a semana

Após o fim de semana de abertura, o Verão Pé na Areia mantém sua estrutura esportiva ativa de segunda a sexta-feira, com quatro quadras disponíveis ao público para a prática de vôlei de praia, futebol na areia, baleado e beach tennis, reforçando o uso contínuo da orla como espaço de esporte e convivência.

Segundo Eduardo Sampaio, diretor da Orla Brasil, apoiadora do projeto, o momento vivido pela orla é positivo. “A nova orla de Salvador vive um cenário muito favorável, com uso crescente e diversificado. Desde Pituaçu até a região da 3ª ponte, vemos um território com enorme potencial para esporte, lazer e convivência. Projetos como o Verão Pé na Areia fortalecem essa vocação e contribuem diretamente para a valorização desses espaços”, afirma.

Próximas atrações

No próximo fim de semana, o Verão Pé na Areia recebe o campeonato de vôlei de praia, ampliando o calendário esportivo do projeto. Na sequência, acontecem ainda o Torneio Setpoint 4x4, o Circuito Baiano de Baleado na Areia e a Copa Open de Beach Tennis.

A programação cultural também segue ativa, com o show de Diggo, ao pôr do sol do sábado (17), dando continuidade aos encontros musicais que passam a integrar a agenda fixa do Verão Pé na Areia ao longo da temporada.

Com atividades gratuitas até 8 de março, o Verão Pé na Areia se consolida como um dos principais pontos de encontro do verão em Salvador, reunindo esporte, música, aulas abertas e experiências ao ar livre na orla da cidade.