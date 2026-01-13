Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vigilância Sanitária retira 260 kg de alimentos impróprios do comércio de cidade baiana

A fiscalização passou por diversos tipos de estabelecimentos, incluindo supermercados, açougues e atacadistas

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 20:19

Itens foram apreendidos no comércio de Vitória da Conquista
Itens foram apreendidos no comércio de Vitória da Conquista Crédito: Reprodução

Na última semana, a Vigilância Sanitária (Visa) de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, apreendeu cerca de 260 quilos de alimentos impróprios para o consumo humano em mercearias e supermercados da cidade. As ações ocorreram entre segunda-feira (5) e sexta-feira (9).

As fiscalizações passaram por diversos tipos de estabelecimentos, incluindo supermercados, açougues e atacadistas. Segundo a Visa, comerciantes e estabelecimentos que mantiverem produtos vencidos, deteriorados ou impróprios expostos à venda estão sujeitos às penalidades previstas em lei, como apreensão e inutilização dos produtos, interdição parcial ou total do estabelecimento, notificações, autos de infração e abertura de processos administrativos junto à Vigilância Sanitária.

Vigilância Sanitária recolheu 260 kg de alimentos impróprios

Itens foram apreendidos no comércio de Vitória da Conquista por Reprodução
Itens foram apreendidos no comércio de Vitória da Conquista por Reprodução
Itens foram apreendidos no comércio de Vitória da Conquista por Reprodução
1 de 3
Itens foram apreendidos no comércio de Vitória da Conquista por Reprodução

Leia mais

Imagem - Homem recebe multa de mais de R$ 130 mil por manter aves silvestres em cativeiro

Homem recebe multa de mais de R$ 130 mil por manter aves silvestres em cativeiro

Imagem - Dono de supermercado é preso após fiscalização flagrar ratos andando em cima de pães

Dono de supermercado é preso após fiscalização flagrar ratos andando em cima de pães

Imagem - Vigilância Sanitária interdita 44 estabelecimentos por irregularidades sanitárias na Bahia

Vigilância Sanitária interdita 44 estabelecimentos por irregularidades sanitárias na Bahia

A recomendação da Visa é que os consumidores fiquem atentos à cor, ao odor e ao prazo de validade dos produtos, além de verificar se o estabelecimento possui alvará da Vigilância Sanitária. As denúncias podem ser feitas por meio da Ouvidoria Municipal, pelo telefone (77) 3229-3480 ou pelo e-mail ouvidoriageral@pmvc.ba.gov.br. Também é possível registrar denúncias pelo site Fala.BR.

Mais recentes

Imagem - Verão Pé na Areia esquenta a orla de Salvador com esporte, música e bem-estar

Verão Pé na Areia esquenta a orla de Salvador com esporte, música e bem-estar
Imagem - Festival de Ostras do Proa Gastrôbar começa nesta quarta (14) na Pituba

Festival de Ostras do Proa Gastrôbar começa nesta quarta (14) na Pituba
Imagem - Casarão que pegou fogo no Santo Antônio Além do Carmo deixa um ferido: 'teve grandes queimaduras no corpo'

Casarão que pegou fogo no Santo Antônio Além do Carmo deixa um ferido: 'teve grandes queimaduras no corpo'

MAIS LIDAS

Imagem - Cardiologista revela os 4 alimentos que devem ser mantidos congelados e que são os melhores para o coração
01

Cardiologista revela os 4 alimentos que devem ser mantidos congelados e que são os melhores para o coração

Imagem - 3 signos entram em uma fase de esperança, expansão e boas surpresas e voltam a acreditar no futuro nesta terça-feira (13 de janeiro)
02

3 signos entram em uma fase de esperança, expansão e boas surpresas e voltam a acreditar no futuro nesta terça-feira (13 de janeiro)

Imagem - Veja qual foi o prêmio milionário que Wagner Moura ganhou ao vencer o Globo de Ouro
03

Veja qual foi o prêmio milionário que Wagner Moura ganhou ao vencer o Globo de Ouro

Imagem - Ricardinho apertar o botão vermelho do Quarto Branco do BBB 26 e desiste do reality
04

Ricardinho apertar o botão vermelho do Quarto Branco do BBB 26 e desiste do reality