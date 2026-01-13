Vigilância Sanitária retira 260 kg de alimentos impróprios do comércio de cidade baiana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 20:19
Na última semana, a Vigilância Sanitária (Visa) de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, apreendeu cerca de 260 quilos de alimentos impróprios para o consumo humano em mercearias e supermercados da cidade. As ações ocorreram entre segunda-feira (5) e sexta-feira (9).
As fiscalizações passaram por diversos tipos de estabelecimentos, incluindo supermercados, açougues e atacadistas. Segundo a Visa, comerciantes e estabelecimentos que mantiverem produtos vencidos, deteriorados ou impróprios expostos à venda estão sujeitos às penalidades previstas em lei, como apreensão e inutilização dos produtos, interdição parcial ou total do estabelecimento, notificações, autos de infração e abertura de processos administrativos junto à Vigilância Sanitária.
Vigilância Sanitária recolheu 260 kg de alimentos impróprios
A recomendação da Visa é que os consumidores fiquem atentos à cor, ao odor e ao prazo de validade dos produtos, além de verificar se o estabelecimento possui alvará da Vigilância Sanitária. As denúncias podem ser feitas por meio da Ouvidoria Municipal, pelo telefone (77) 3229-3480 ou pelo e-mail ouvidoriageral@pmvc.ba.gov.br. Também é possível registrar denúncias pelo site Fala.BR.