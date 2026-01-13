SAÚDE

Vigilância Sanitária retira 260 kg de alimentos impróprios do comércio de cidade baiana

A fiscalização passou por diversos tipos de estabelecimentos, incluindo supermercados, açougues e atacadistas

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 20:19

Itens foram apreendidos no comércio de Vitória da Conquista Crédito: Reprodução

Na última semana, a Vigilância Sanitária (Visa) de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, apreendeu cerca de 260 quilos de alimentos impróprios para o consumo humano em mercearias e supermercados da cidade. As ações ocorreram entre segunda-feira (5) e sexta-feira (9).



As fiscalizações passaram por diversos tipos de estabelecimentos, incluindo supermercados, açougues e atacadistas. Segundo a Visa, comerciantes e estabelecimentos que mantiverem produtos vencidos, deteriorados ou impróprios expostos à venda estão sujeitos às penalidades previstas em lei, como apreensão e inutilização dos produtos, interdição parcial ou total do estabelecimento, notificações, autos de infração e abertura de processos administrativos junto à Vigilância Sanitária.

