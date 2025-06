NATUREZA

Shopping da RMS doa mudas durante a Semana do Meio Ambiente

Até domingo (8), Parque Shopping Bahia realiza oficinas, exposições e corrida voltadas para a consciência ambiental

Publicado em 5 de junho de 2025 às 19:58

Muda de planta Crédito: Shutterstock

O mês de junho começou em clima de consciência ambiental em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).Até o próximo domingo (8), o Parque Shopping Bahia realiza a Semana do Meio Ambiente com uma programação voltada à educação ecológica e à promoção de práticas sustentáveis. Entre as atividades gratuitas estão oficinas, exposições, pedalada com as escolas da cidade e o drive-thru ecológico solidário, que vai arrecadar alimentos não perecíveis em troca de mudas de plantas nativas, frutíferas e ornamentais. A ação, que acontece das 10h às 16h no sábado (7), também vai recolher materiais recicláveis como tampinhas plásticas de todo tipo, latas e lacres de alumínio e embalagens aerossol.>

A programação será encerrada no domingo com a 1ª Corrida Ecológica de Lauro de Freitas que tem inscrições abertas no Sympla a partir de R$45. Com percursos de 5km e 10km, a corrida tem largada às 06h30 no estacionamento do Parque Shopping Bahia, em frente ao Centro Administrativo de Lauro de Freitas (Calf), com destino ao Parque Ecológico de Vilas do Atlântico.>

“O Parque Shopping Bahia tem no seu DNA o compromisso com a sustentabilidade e com o impacto social positivo. Ficamos muito felizes em promover uma semana repleta de atividades educativas e inspiradoras, que estimulam o engajamento da comunidade e reforçam a responsabilidade que assumimos na construção de um futuro mais consciente e sustentável”, afirma Lulie Najar, superintendente do Parque Shopping Bahia.>

Confira a programação completa da Semana do Meio Ambiente

Terça-feira (03) a Sexta-feira (06), das 10h às 22h - Exposição Pequenos Gigantes: o mundo fascinante dos insetos -Exposição de abelhas-sem-ferrão: Produtos e subprodutos da Uruçu-nordestina. | Local: Piso L1 - em frente ao HiperIdeal>

Quinta-feira (05) e Sexta-feira (06) - Atividades escolares | Pedalada Ecológica Estudantil e Atividades Culturais - Oficina de Cestaria-Visita Técnica Monitorada à Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) do Parque Shopping Bahia>

Sábado (07), das 10h às 16h-Drive Thru Ecológico Solidário | Local: Estacionamento externo do Parque Shopping Bahia>