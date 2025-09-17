Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sob gestão da Acelen, Refinaria de Mataripe completa 75 anos e registra recordes de produção

Unidade baiana superou 90% de utilização no 1º trimestre e bateu recordes na produção de diesel S10 e querosene de aviação

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 08:45

Refinaria de Mataripe
Refinaria de Mataripe Crédito: Divulgação

A Refinaria de Mataripe, localizada em São Francisco do Conde e considerada a segunda maior do Brasil, chega aos 75 anos de operação em 2025. Desde 2021, a unidade está sob administração da Acelen, ligada ao Mubadala Capital, e atualmente responde por 14% da capacidade nacional de refino, além de 41% do total do Nordeste e 80% da Bahia.

De acordo com dados da empresa, mais de R$ 3 bilhões já foram aplicados em modernização desde a aquisição, com foco em segurança, eficiência energética e gestão ambiental. O avanço resultou em redução de custos, ganhos operacionais e maior competitividade regional. No primeiro trimestre deste ano, a utilização da refinaria superou 90% e foram registrados recordes de produção em diesel S10 e QAV. 

Entre os indicadores ambientais, a Acelen aponta queda de mais de 60% nas emissões de gases do flare, redução de 17% no consumo de energia em comparação a 2021 e corte de 20% no uso de água. Segundo cálculos apresentados, a economia energética seria suficiente para abastecer uma cidade de 2,37 milhões de habitantes, e a redução de água equivale ao consumo de uma população de 49 mil pessoas.

O vice-presidente executivo de Operações da Acelen, Celso Ferreira, destacou o papel histórico da refinaria: “Desde sua fundação (1951), a Refinaria de Mataripe impulsiona a industrialização da Bahia, gera milhares de empregos diretos e indiretos e movimenta toda uma cadeia produtiva. Hoje, sob gestão da Acelen, a planta industrial é mais moderna, segura e conectada com o futuro, ao mesmo tempo em que mantém forte vínculo com as comunidades do entorno por meio de projetos sociais”.

A companhia afirma ter destinado R$ 12 milhões a 14 projetos sociais e de qualificação desde 2022. Entre as iniciativas estão cursos gratuitos de capacitação no centro Acelen Acender, mutirões de saúde da pele para pescadores e marisqueiras, além de ações ambientais como o Projeto Recife das Pinaúnas e o Projeto Corais da Baía. Conselhos Comunitários Consultivos também foram criados em cinco municípios da região, com 83 representantes locais.

Outro investimento em andamento é a construção de um parque solar em João Dourado, no semiárido baiano, previsto para abastecer integralmente a demanda elétrica da refinaria. O projeto, orçado em R$ 530 milhões, terá capacidade de 161 megawatts, contará com 230 mil módulos solares e deve gerar mais de 500 empregos durante as obras.

“Estamos vivendo uma mudança de paradigma no setor de energia. Ser premiada na 15ª edição do Prêmio FIEB por projetos como o Acelera Pesca e conquistar o selo Aterro Zero mostram que é possível aliar inovação, impacto social e respeito ao meio ambiente”, afirmou Ferreira.

Mais recentes

Imagem - Justiça condena homem a escrever e-mail de desculpas após crime contra ex-cônsul da França na Bahia

Justiça condena homem a escrever e-mail de desculpas após crime contra ex-cônsul da França na Bahia
Imagem - Salvador tem 330 pacientes aguardando leitos em hospitais estaduais, diz secretaria

Salvador tem 330 pacientes aguardando leitos em hospitais estaduais, diz secretaria
Imagem - Corredor que perdeu perna em atropelamento sonha com Paralimpíadas: 'Quero continuar no atletismo

Corredor que perdeu perna em atropelamento sonha com Paralimpíadas: 'Quero continuar no atletismo

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda traz orientações espirituais para 9 signos neste 16 de setembro
01

Anjo da Guarda traz orientações espirituais para 9 signos neste 16 de setembro

Imagem - Mateus Solano e Paula Braun mantinham casamento aberto; atriz já vivia outro romance
02

Mateus Solano e Paula Braun mantinham casamento aberto; atriz já vivia outro romance

Imagem - Jair Bolsonaro chegou a parar de respirar, afirma filho
03

Jair Bolsonaro chegou a parar de respirar, afirma filho

Imagem - Hábito de menos de um minuto mantém os lençóis limpos e frescos por mais tempo
04

Hábito de menos de um minuto mantém os lençóis limpos e frescos por mais tempo