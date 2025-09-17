MARCO HISTÓRICO

Sob gestão da Acelen, Refinaria de Mataripe completa 75 anos e registra recordes de produção

Unidade baiana superou 90% de utilização no 1º trimestre e bateu recordes na produção de diesel S10 e querosene de aviação

Carol Neves

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 08:45

Refinaria de Mataripe Crédito: Divulgação

A Refinaria de Mataripe, localizada em São Francisco do Conde e considerada a segunda maior do Brasil, chega aos 75 anos de operação em 2025. Desde 2021, a unidade está sob administração da Acelen, ligada ao Mubadala Capital, e atualmente responde por 14% da capacidade nacional de refino, além de 41% do total do Nordeste e 80% da Bahia.

De acordo com dados da empresa, mais de R$ 3 bilhões já foram aplicados em modernização desde a aquisição, com foco em segurança, eficiência energética e gestão ambiental. O avanço resultou em redução de custos, ganhos operacionais e maior competitividade regional. No primeiro trimestre deste ano, a utilização da refinaria superou 90% e foram registrados recordes de produção em diesel S10 e QAV.

Entre os indicadores ambientais, a Acelen aponta queda de mais de 60% nas emissões de gases do flare, redução de 17% no consumo de energia em comparação a 2021 e corte de 20% no uso de água. Segundo cálculos apresentados, a economia energética seria suficiente para abastecer uma cidade de 2,37 milhões de habitantes, e a redução de água equivale ao consumo de uma população de 49 mil pessoas.

O vice-presidente executivo de Operações da Acelen, Celso Ferreira, destacou o papel histórico da refinaria: “Desde sua fundação (1951), a Refinaria de Mataripe impulsiona a industrialização da Bahia, gera milhares de empregos diretos e indiretos e movimenta toda uma cadeia produtiva. Hoje, sob gestão da Acelen, a planta industrial é mais moderna, segura e conectada com o futuro, ao mesmo tempo em que mantém forte vínculo com as comunidades do entorno por meio de projetos sociais”.

A companhia afirma ter destinado R$ 12 milhões a 14 projetos sociais e de qualificação desde 2022. Entre as iniciativas estão cursos gratuitos de capacitação no centro Acelen Acender, mutirões de saúde da pele para pescadores e marisqueiras, além de ações ambientais como o Projeto Recife das Pinaúnas e o Projeto Corais da Baía. Conselhos Comunitários Consultivos também foram criados em cinco municípios da região, com 83 representantes locais.

Outro investimento em andamento é a construção de um parque solar em João Dourado, no semiárido baiano, previsto para abastecer integralmente a demanda elétrica da refinaria. O projeto, orçado em R$ 530 milhões, terá capacidade de 161 megawatts, contará com 230 mil módulos solares e deve gerar mais de 500 empregos durante as obras.