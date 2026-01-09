Suspeito de invadir estabelecimento comercial na Bahia e furtar TV e celular é preso

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 18:55
Um homem de 40 anos foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira (9), suspeito de furto qualificado a um estabelecimento comercial no bairro de Candeias, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.
Durante a ação, os policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) conseguiram recuperar uma televisão e um aparelho celular que haviam sido levados do local. De acordo com as investigações, os autores do crime arrombaram a porta principal do estabelecimento e subtraíram uma televisão, quatro celulares e a quantia de R$ 160 em dinheiro.
Imagens do sistema interno de monitoramento foram fundamentais para a identificação dos suspeitos. Localizado pelos investigadores, o homem confessou a participação no crime e apontou a existência de outros envolvidos.
Após a prisão, ele foi encaminhado a uma unidade policial, onde passou pelos procedimentos de praxe, e permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar e localizar os demais participantes da ação criminosa.