Suspeito de invadir estabelecimento comercial na Bahia e furtar TV e celular é preso

Itens foram recuperadas durante a prisão

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 18:55

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira (9), suspeito de furto qualificado a um estabelecimento comercial no bairro de Candeias, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

Durante a ação, os policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) conseguiram recuperar uma televisão e um aparelho celular que haviam sido levados do local. De acordo com as investigações, os autores do crime arrombaram a porta principal do estabelecimento e subtraíram uma televisão, quatro celulares e a quantia de R$ 160 em dinheiro.

Imagens do sistema interno de monitoramento foram fundamentais para a identificação dos suspeitos. Localizado pelos investigadores, o homem confessou a participação no crime e apontou a existência de outros envolvidos.