OPERAÇÃO OURO

Suspeitos ligados a facção carioca são presos na Bahia e em Pernambuco

Foram cumpridos seis mandados de prisão preventiva e 18 de busca e apreensão

Tharsila Prates

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 21:21

Policiais apreenderam dois veículos, um notebook e diversos celulares Crédito: Divulgação/ Ascom-PC

A Polícia Civil da Bahia cumpriu, nesta terça-feira (19), seis mandados de prisão preventiva contra integrantes de um grupo criminoso envolvido em homicídios e tráfico de drogas, ligados a uma facção do Rio de Janeiro. Na operação, também foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, que resultaram na apreensão de dois veículos, um notebook e diversos celulares.

Dois alvos foram presos na cidade de Itaquitinga, em Pernambuco. Outros dois, que atuavam também no núcleo financeiro da organização, foram detidos em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. No início da tarde, um investigado foi localizado em Itapetinga e outro no município de Poções.

Além das prisões, as investigações levaram ao indiciamento de oito pessoas pelos crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As ações contaram com o apoio da Polícia Civil de Pernambuco, onde também foram cumpridos mandados judiciais.