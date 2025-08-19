Acesse sua conta
Suspeitos ligados a facção carioca são presos na Bahia e em Pernambuco

Foram cumpridos seis mandados de prisão preventiva e 18 de busca e apreensão

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 21:21

Foram apreendidos dois veículos, um notebook e diversos aparelhos celulares.
Policiais apreenderam dois veículos, um notebook e diversos celulares Crédito: Divulgação/ Ascom-PC

A Polícia Civil da Bahia cumpriu, nesta terça-feira (19), seis mandados de prisão preventiva contra integrantes de um grupo criminoso envolvido em homicídios e tráfico de drogas, ligados a uma facção do Rio de Janeiro. Na operação, também foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, que resultaram na apreensão de dois veículos, um notebook e diversos celulares.

Dois alvos foram presos na cidade de Itaquitinga, em Pernambuco. Outros dois, que atuavam também no núcleo financeiro da organização, foram detidos em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. No início da tarde, um investigado foi localizado em Itapetinga e outro no município de Poções.

Além das prisões, as investigações levaram ao indiciamento de oito pessoas pelos crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As ações contaram com o apoio da Polícia Civil de Pernambuco, onde também foram cumpridos mandados judiciais.

Participaram da Operação Ouro policiais da 8ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Vitória da Conquista), com o apoio da Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin/Sudoeste), da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Vitória da Conquista) e do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco).

