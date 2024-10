BAHIA

‘Tenho certeza que ao fim do dia estaremos comemorando a vitória de Flávio Matos’, diz ACM Neto em Camaçari

“Tivemos que disputar contra o candidato adversário. Nós tivemos que disputar contra um sistema, contra a máquina do governo do Estado, contra a operação policial realizada pelos nossos adversários e tivemos que disputar também contra as facções criminosas, contra o crime organizado. Mas o povo de Camaçari está demonstrando nesse domingo que é livre, que acredita no seu próprio futuro”, afirmou Neto.