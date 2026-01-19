TEMPO

Topo do ranking: cidade baiana é a mais fria do Nordeste

Vitória da Conquista foi o município com a menor temperatura da região neste domingo (18)

Elaine Sanoli

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 20:17

Vitória da Conquista Crédito: PMVC

Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, foi mais uma vez a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a “Suíça Baiana” marcou 16,6 °C neste domingo (18). Em outro ponto da cidade, os termômetros registraram 18,4 °C.

Além da cidade do sudoeste, outra cidade baiana aparece no pódio do ranking das cidades mais frias. Na segunda posição está Lençóis, cidade localizada na Chapada Diamantina, com 17,9 °C.

