Topo do ranking: cidade baiana é a mais fria do Nordeste

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 20:17
Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, foi mais uma vez a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a “Suíça Baiana” marcou 16,6 °C neste domingo (18). Em outro ponto da cidade, os termômetros registraram 18,4 °C.
A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia
Além da cidade do sudoeste, outra cidade baiana aparece no pódio do ranking das cidades mais frias. Na segunda posição está Lençóis, cidade localizada na Chapada Diamantina, com 17,9 °C.
Visite Lençóis: conheça algumas das atrações turísticas na cidade dos diamantes
O frio já é um velho conhecido da cidade, que já ganhou até fama de ser a "Suíça baiana". Em 24 de julho do ano passado, Vitória da Conquista atingiu a marca de 6,5 ºC, a terceira menor temperatura desde 1976, quando os registros começaram a ser coletados pela estação do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).