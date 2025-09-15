PROCESSO SELETIVO

Uneb abre inscrições para vestibular 2026; veja os detalhes

Inscrições podem ser feitas até o dia 8 de outubro

Maysa Polcri

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 15:45

Confira os detalhes do edital Crédito: Wendel de Novais/CORREIO

A Universidade Estadual da Bahia (Uneb) anunciou o início das inscrições para o vestibular 2016, que começa nesta terça-feira (16) e segue até 8 de outubro. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site e custam R$ 90.

Serão ofertadas 5.974 vagas para o processo seletivo. Dessas, 4.219 são para cursos de graduação na modalidade presencial, 600 para cursos na modalidade de Educação à Distância (EaD) ofertados pela Uneb e 1.155 para cursos na modalidade EaD pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Segundo o edital de seleção, será feita a reserva de 40% do total de vagas para candidatos negros. A política de cotas da universidade também prevê o direito a 5% de sobrevagas para indígenas, quilombolas, ciganos, transexuais, travestis e transgêneros, bem como para pessoas com deficiência, com transtorno do espectro autista e com altas habilidades. Cada grupo contará com essa porcentagem em todos os cursos.

Estão habilitados a concorrer às vagas ou sobrevagas reservadas os candidatos que se autodeclarem parte dos grupos citados, que tenham cursado todo os ensinos Fundamental II e Médio exclusivamente em escola pública, que registrem o valor máximo de renda bruta familiar e se enquadrem nos requisitos previstos pelo edital do processo seletivo.

As provas serão aplicadas nos dias 11 e 12 de janeiro de 2026. A relação de cursos, quadro de vagas, informações sobre as provas, documentação exigida e cronograma da seleção constam no site e no edital do vestibular Uneb 2026.

A solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição poderá ser feita entre os dias 16 e 17 de setembro. Podem ser beneficiados candidatos concluintes ou egressos do Ensino Médio em estabelecimento de ensino das redes públicas da Bahia ou municipais do estado ou que tenham cursado o Ensino Médio por meio de exames supletivos ou curso equivalente, também das redes públicas de Salvador ou de cidades do interior baiano.

Também podem solicitar o benefício servidores das universidades públicas estaduais ou seus filhos, cônjuges e dependentes judiciais de primeiro grau.

A relação dos candidatos selecionados na primeira etapa da política de isenção será divulgada no dia 19 de setembro, no site do Vestibular UNEB 2026. Esses deverão se apresentar para a segunda etapa, nos dias 24 a 25 de setembro, portando original e cópia dos documentos exigidos. A lista final dos beneficiados será divulgada até o dia 1º de outubro.