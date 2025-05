TRE-BA

Veja como regularizar na Justiça o título eleitoral cancelado

Mais de 5 milhões de títulos foram cancelados em todo país, diz TSE

Os baianos que tiveram o título de eleitor cancelado pode solicitar a regularização do documento. Em todo o país, mais de 5 milhões de eleitores estão nessa situação, sendo cerca de 250 mil na Bahia. Esses números referem-se a quem não votou, não justificou a ausência ou não pagou as multas relativas aos últimos três turnos consecutivos das eleições.>

A primeira coisa a ser feita é consultar se há pendências na Justiça Eleitoral. Esse acesso pode ser feito no site www.tre-ba.jus.br, no aplicativo e-Título (disponível gratuitamente para Android e iOS), ligando para o telefone (71) 3373-7000 ou presencialmente nas unidades de atendimento.>

Se for confirmado o cancelamento, o cidadão pode protocolar um requerimento para que o documento seja regularizado fora do prazo.>

É necessário justificar, de preferência com provas documentais, a ausência nos pleitos de comparecimento obrigatório, ou pagar as multas correspondentes. Também não adianta somente cumprir as exigências, sendo imprescindível também preencher o requerimento específico, seja no próprio cartório ou no autoatendimento online, clicando na opção Título Eleitoral e, depois, em opção 6.>