Veja tudo sobre a construção de navios da Petrobras que vai gerar 5 mil empregos na Bahia

Seis embarcações serão construídas no Estaleiro Enseada

Maysa Polcri

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 19:19

Estaleiro Enseada fica em Maragojipe Crédito: Divulgação

A Petrobras retomará a construção de embarcações para serem utilizadas na operação da estatal em todo o Brasil. A Bahia é um dos estados contemplados com investimentos, e seis navios serão construídos no Estaleiro Enseada, em Maragogipe. Cerca de 5,4 mil empregos deverão ser gerados a partir de março do ano que vem.

Em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira (8) para anunciar investimentos da companhia na Bahia, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, explicou a importância da construção de embarcações próprias. Um investimento deste tipo não era realizado no país desde 2016.

"A produção da Petrobras é quase 100% no mar, então, nós precisamos de barcos de apoio para apoiar as plataformas e exportar combustível para outras regiões do país. Eles também são utilizados para questões de segurança e ancoragem de plataformas. Estamos falando de barcos para transporte de derivados entre estados", disse a presidente. A construção dos barcos, que tem previsão de início em abril de 2026, deve durar cerca de quatro anos. O investimento é de R$ 2,6 bilhões.

Só a central da Petrobras, sem contar com as empresas subsidiárias, demanda frota de cerca de 400 embarcações. O governo espera construir 48 novos navios para apoio das operações nos próximos anos.

Estaleiro Enseada fica em Maragojipe 1 de 4

"Quando entramos na iniciativa de fazer barcos próprios, estamos buscando melhores negócios em termos de logística", destacou a presidente. As embarcações, além de contribuírem para a renovação da frota, serão incorporadas ao sistema de resposta de emergência da companhia, como explicou Claudio Schlosser, diretor de Logística, Comercialização e Mercados da Petrobras.

"[parte das embarcações] integra o plano de controle e emergência que temos a responsabilidade de manter ativo. Dez embaracações serão incorporadas ao nosso sistema de recolhimento de óleo em caso de acontecer algum tipo de vazamento", explicou o diretor, que foi gerente geral da Refinaria Mataripe, quando ela ainda era a antiga Landulpho Alves (RLAM).

Qualificação da mão de obra

A cada emprego direto criado na construção de navios, outros quatro postos de trabalho indiretos são criados, segundo a companhia. A retomada da construção de navios no Estaleiro de Enseada, portanto, deverá impulsionar o mercado de trabalho em Maragogipe e outras cidades da região. A expectativa é que as primeiras contratações sejam feitas em março do ano que vem, com o início das construções em abril.

"O início [da construção] se dará no primeiro semestre do ano que vem. Entendemos que para a primeira etapa, existe uma mão de obra tradicionalmente especializada da Bahia, das pessoas que trabalham nas próprias refinarias", disse Claudio Schlosser. O diretor da Petrobras ressaltou ainda que programas de qualificação profissional serão realizados para investir na mão de obra local.