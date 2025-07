INTERIOR

Vereador baiano é alvo da polícia por suspeita de exercer ilegalmente a advocacia

Mandado de busca e apreensão foi cumprido nesta quinta-feira (24)

O vereador Altamirando da Silva Vieira (Solidariedade) foi alvo nesta quinta-feira (24) de um mandado de busca e apreensão cumprido pela Polícia Civil em um escritório situado no Centro de Piripá, no centro-sul da Bahia.>

Além de vereador, ele é funcionário dos Correios e, segundo as investigações - iniciadas após uma denúncia feita pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Subseção de Vitória da Conquista -, vinha desempenhando atividades típicas da advocacia sem possuir a habilitação legal necessária.>

Ainda de acordo com a polícia, ele se aproveitava de sua função pública para captar clientela para a prestação de serviços jurídicos. No momento das buscas dos agentes, 21 pessoas estavam no escritório aguardando atendimento. Celulares e diversos documentos, especialmente procurações advocatícias em branco e preenchidas, foram apreendidos.>