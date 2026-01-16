Acesse sua conta
Vídeo: criança de quatro anos prende a cabeça em roda de carreta na Bahia

Menino estava brincando quando procurou lugar inusitado pra se esconder

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 09:36

Pequeno Henry ficou preso
Pequeno Henry ficou preso Crédito: Reprodução

Um susto mobilizou policiais militares em Luís Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia, na quarta-feira (14). Um menino de 4 anos precisou ser resgatado depois de ficar com a cabeça presa na roda estepe de uma carreta estacionada na rua onde brincava.

A situação começou quando o  menino Henry estava com outras crianças e decidiu se esconder na parte inferior do veículo. Em poucos instantes, o que era brincadeira virou desespero. Ao ouvir os pedidos de socorro, os colegas chamaram um adulto, que acionou a Polícia Militar.

Equipes do 27º Batalhão da PM foram enviadas ao local, entre elas os soldados Lucas Corteze, Iago Ferreira e Kadson da Rocha. Ao chegar, o policial Lucas Corteze percebeu que a criança presa era seu próprio sobrinho, o que ajudou a acalmar o menino durante o atendimento.

Para retirar Henry em segurança, os militares utilizaram uma ferramenta para soltar a roda da estrutura da carreta. Após o procedimento, o garoto foi liberado sem apresentar ferimentos e entregue aos pais.

Aliviado, Henry ainda posou para fotos ao lado dos policiais, em um gesto de agradecimento pelo resgate que terminou bem.

Criança fica presa em estepe de carreta

Henry após resgate por Divulgação
Menino ficou preso em estepe por Reprodução
Pequeno Henry ficou preso por Reprodução
1 de 3
Henry após resgate por Divulgação

