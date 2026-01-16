RESGATE

Vídeo: criança de quatro anos prende a cabeça em roda de carreta na Bahia

Menino estava brincando quando procurou lugar inusitado pra se esconder

Carol Neves

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 09:36

Pequeno Henry ficou preso Crédito: Reprodução

Um susto mobilizou policiais militares em Luís Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia, na quarta-feira (14). Um menino de 4 anos precisou ser resgatado depois de ficar com a cabeça presa na roda estepe de uma carreta estacionada na rua onde brincava.

A situação começou quando o menino Henry estava com outras crianças e decidiu se esconder na parte inferior do veículo. Em poucos instantes, o que era brincadeira virou desespero. Ao ouvir os pedidos de socorro, os colegas chamaram um adulto, que acionou a Polícia Militar.

Equipes do 27º Batalhão da PM foram enviadas ao local, entre elas os soldados Lucas Corteze, Iago Ferreira e Kadson da Rocha. Ao chegar, o policial Lucas Corteze percebeu que a criança presa era seu próprio sobrinho, o que ajudou a acalmar o menino durante o atendimento.

Para retirar Henry em segurança, os militares utilizaram uma ferramenta para soltar a roda da estrutura da carreta. Após o procedimento, o garoto foi liberado sem apresentar ferimentos e entregue aos pais.

Aliviado, Henry ainda posou para fotos ao lado dos policiais, em um gesto de agradecimento pelo resgate que terminou bem.