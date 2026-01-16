Acesse sua conta
Novos valores das tarifas de ônibus intermunicipais na Bahia entram em vigor neste sábado (17)

Reajuste anual autorizado pela Agerba chega a 8,44%, a depender do tipo de linha

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 10:39

Movimento na rodoviária de Salvador nesta quarta-feira (18)
Rodoviária de Salvador  Crédito: Marina Silva/ CORREIO

As tarifas de ônibus intermunicipais na Bahia serão reajustadas e entram em vigor a partir deste sábado (17). O reajuste anual será de 6,28% para as linhas de longa distância e para as linhas da região metropolitana que partem de terminais rodoviários. Já as linhas semiurbanas fora da Região Metropolitana de Salvador (RMS) terão aumento de 8,44%.

Os novos valores valem para as linhas do Serviço Público de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado da Bahia (SRI) e seguem regulamentação da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba).

Também a partir de sábado (17), a tarifa de embarque do Terminal Rodoviário de Salvador será reajustada em 5,17%. Com isso, os novos valores passam a ser de R$ 9,08 para viagens interestaduais, R$ 3,75 para viagens intermunicipais e R$ 1,55 para viagens intermunicipais metropolitanas. Crianças de até cinco anos permanecem isentas da cobrança.

Segundo a Agerba, os valores da tarifa de embarque estão previstos em contrato firmado em 2019, que estabelece a remuneração da concessionária por meio da arrecadação da Tarifa de Utilização de Terminal (Tute).

