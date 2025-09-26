ANIVERÁRIO DA CIDADE

Xanddy Harmonia faz show gratuito em Camaçari; saiba mais detalhes

Evento acontece no próximo domingo (28)

Elaine Sanoli

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 19:25

Xanddy Harmonia Crédito: Jefferson Peixoto / Alô Alô Bahia

O fim de semana terá um sabor diferente para os camaçarienses. Neste domingo (28), o cantor Xanddy Harmonia se apresenta em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O show começa às 15h e será realizado em frente à prefeitura, no Centro.

A atração foi divulgada no início da noite desta sexta-feira (26). “É cedo, viu? A concentração é a partir das 15h, porque às 15h30 o bicho já vai estar pegando, o cavalo já vai estar chorando. Bora, Camaçari!”, convidou o cantor em vídeo.

Xanddy Harmonia 1 de 16