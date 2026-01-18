Lacrou em Salvadô

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Paula Magalhães
Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 16:00
Branco total. Um visu fresh que tem a cara do Verão da Bahia é o da pernambucana Tayna Sena (@taynasena), que visitando Salvador foi conferir a exposição de Zéh Palito (@zehpalito.com) no Mac (Museu de Arte Contemporânea da Bahia). Ela prova que investir em apenas um tom leve no visu, elegendo as peças certas, pode ser uma grande sacada fashion.
Beeeem original. Entre o rústico e o urbano, a produção de moda de Patrícia de Paula (@patriciadepaulq) chama atenção pela criatividade e riqueza de detalhes. Um visu que respira Verão e valoriza o artesanal.
Curingão. Um lenço amarrado na cintura é um ótimo truque de styling e deixa o look cheio de bossa e identidade. Sem falar que o acessório é versátil e pode sair da cintura para a cabeça, para a bolsa ou, ainda, virar um top.
Vibrante. Allyne Vinuto (@euallyinvento) mora em Fortaleza e tem um ateliê de acessórios nada óbvios. Turistando na cidade, ela combinou as peças com um visual bem solar, no qual o verde se destaca.
Pura expressão. Arte no peito, ritmo no corpo. Essa é uma boa descrição para o lookinho de Lara Castelo Branco (@laracastelobranco) com pegada street e referência artística. A pochete e o tênis arrematam a proposta dando um tom comfy e utilitário.