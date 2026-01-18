Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lacrou em Salvadô

Confira nossa curadoria

  • Foto do(a) author(a) Paula Magalhães

  • Paula Magalhães

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 16:00

Um visu fresh que tem a cara do Verão da Bahia é o da pernambucana Tayna Sena
Um visu fresh que tem a cara do Verão da Bahia é o da pernambucana Tayna Sena Crédito: Helenildo Amaral

Branco total. Um visu fresh que tem a cara do Verão da Bahia é o da pernambucana Tayna Sena (@taynasena), que visitando Salvador foi conferir a exposição de Zéh Palito (@zehpalito.com) no Mac (Museu de Arte Contemporânea da Bahia). Ela prova que investir em apenas um tom leve no visu, elegendo as peças certas, pode ser uma grande sacada fashion.

Entre o rústico e o urbano, a produção de moda de Patrícia de Paula chama atenção
Entre o rústico e o urbano, a produção de moda de Patrícia de Paula chama atenção Crédito: Helenildo Amaral

Beeeem original. Entre o rústico e o urbano, a produção de moda de Patrícia de Paula (@patriciadepaulq) chama atenção pela criatividade e riqueza de detalhes. Um visu que respira Verão e valoriza o artesanal.

Um lenço amarrado na cintura é um ótimo truque de styling e deixa o look cheio de bossa e identidade
Um lenço amarrado na cintura é um ótimo truque de styling e deixa o look cheio de bossa e identidade Crédito: Helenildo Amaral

Curingão. Um lenço amarrado na cintura é um ótimo truque de styling e deixa o look cheio de bossa e identidade. Sem falar que o acessório é versátil e pode sair da cintura para a cabeça, para a bolsa ou, ainda, virar um top.

Allyne Vinuto mora em Fortaleza e tem um ateliê de acessórios nada óbvios
Allyne Vinuto mora em Fortaleza e tem um ateliê de acessórios nada óbvios Crédito: Helenildo Amaral

Vibrante. Allyne Vinuto (@euallyinvento) mora em Fortaleza e tem um ateliê de acessórios nada óbvios. Turistando na cidade, ela combinou as peças com um visual bem solar, no qual o verde se destaca.

Arte no peito, ritmo no corpo. Essa é uma boa descrição para o lookinho de Lara Castelo Branco
Arte no peito, ritmo no corpo. Essa é uma boa descrição para o lookinho de Lara Castelo Branco Crédito: Helenildo Amaral

Pura expressão. Arte no peito, ritmo no corpo. Essa é uma boa descrição para o lookinho de Lara Castelo Branco (@laracastelobranco) com pegada street e referência artística. A pochete e o tênis arrematam a proposta dando um tom comfy e utilitário.

Mais recentes

Imagem - Rita Batista e Luana Souza mostram o carnaval de rua de Salvador no Glô na Rua

Rita Batista e Luana Souza mostram o carnaval de rua de Salvador no Glô na Rua
Imagem - Estado criativo: como Salvador transforma afeto, autoria e memória em cultura

Estado criativo: como Salvador transforma afeto, autoria e memória em cultura
Imagem - Luiz Caldas fará show com três horas de duração

Luiz Caldas fará show com três horas de duração

MAIS LIDAS

Imagem - Três apostas da Bahia faturam quase R$ 30 mil na Mega-Sena; confira resultado
01

Três apostas da Bahia faturam quase R$ 30 mil na Mega-Sena; confira resultado

Imagem - Hoje (18 de janeiro) marca um dia de virada para todos os signos: o universo exige ordem e pé no chão
02

Hoje (18 de janeiro) marca um dia de virada para todos os signos: o universo exige ordem e pé no chão

Imagem - Como é o sítio onde Daniel Cady mora após o fim do casamento com Ivete Sangalo
03

Como é o sítio onde Daniel Cady mora após o fim do casamento com Ivete Sangalo

Imagem - Despedida de Alan Sanches reúne lideranças políticas e familiares no Salão Nobre da Alba
04

Despedida de Alan Sanches reúne lideranças políticas e familiares no Salão Nobre da Alba