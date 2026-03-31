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1º de abril: cinco mentiras que as pessoas contam a si mesmas para consumir sem culpa

Educador financeiro alerta que existem mentiras silenciosas que repetimos internamente e que sabotam nossa saúde financeira, especialmente no ambiente digital

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 31 de março de 2026 às 10:48

Parcelar as compras oferece a falsa sensação de controle (Imagem: Kite_rin | Shutterstock)
Cinco mentiras que as pessoas contam a si mesmas para consumir sem culpa Crédito: Imagem: Kite_rin | Shutterstock

No Dia da Mentira, celebrado em 1º de abril, a reflexão vai além das brincadeiras. Em 2026, com o avanço das compras por aplicativos, lives commerce, influenciadores, crédito facilitado em um clique e promoções personalizadas por algoritmos, as armadilhas de consumo online estão cada vez mais sofisticadas.

Aproveitando a data, o presidente da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira (ABEFIN) e da DSOP Educação Financeira, Reinaldo Domingos, alerta para as principais mentiras que as pessoas contam a si mesmas para consumir mais do que podem sem se sentirem culpadas: “Eu mereço”, “eu preciso”, “estou infeliz”, “não consigo resistir” e “eu tenho condição”.

“Muitas marcas entram no clima do 1º de abril para gerar engajamento, o que faz parte do jogo. O problema é que, fora das brincadeiras, existem mentiras silenciosas que repetimos internamente e que sabotam nossa saúde financeira, especialmente no ambiente digital, onde tudo é rápido, fácil e aparentemente imperdível”, afirma Reinaldo Domingos.

Segundo ele, o cenário atual potencializa decisões impulsivas. “Hoje a compra não exige esforço. Está na palma da mão, com parcelamento automático, cashback, limite pré-aprovado e notificações o tempo todo. Se a pessoa não tiver clareza de objetivos, acaba comprando por impulso e pagando por meses algo que nem queria tanto assim”. Para Reinaldo Domingos, o 1º de abril é um convite à reflexão. Em vez de cair nas próprias mentiras financeiras, é hora de transformar consciência em atitude.

Confira as cinco principais mentiras financeiras:

  •  “Eu mereço”
    A frase pode até ser verdadeira, mas muitas vezes serve como justificativa emocional para gastos que comprometem sonhos maiores. Quando o dinheiro é constantemente direcionado a pequenas recompensas imediatas, metas importantes ficam adiadas. É preciso refletir: o que você merece mais — uma compra impulsiva ou a realização de um objetivo que realmente transforme sua vida? Com promoções-relâmpago, contadores regressivos e notificações de “últimas unidades”, resistir exige planejamento e clareza de propósito.

  • “Eu preciso”
    Principalmente no ambiente online, desejo e necessidade se confundem facilmente. O marketing digital é construído para gerar senso de urgência e escassez. Antes de clicar em “comprar agora”, é fundamental perguntar: eu realmente preciso disso ou fui convencido de que preciso? Planejamento financeiro e comparação de preços continuam sendo atitudes essenciais. Comprar para sustentar uma imagem ou acompanhar tendências pode gerar endividamento silencioso.

  • “Estou infeliz”
    O consumo como compensação emocional é um dos gatilhos mais comuns. Em poucos minutos, uma compra online promete aliviar frustrações, estresse ou cansaço. O problema é que a satisfação costuma ser passageira, enquanto a fatura chega no mês seguinte. Buscar equilíbrio emocional e estabelecer objetivos de curto, médio e longo prazo ajuda a substituir o prazer momentâneo por conquistas mais consistentes e duradouras.

  • “Não consigo resistir”
    Com inteligência artificial sugerindo produtos personalizados e anúncios direcionados com base no comportamento do usuário, a sensação de falta de controle é cada vez maior. No entanto, resistência é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Ter clareza sobre quanto se ganha, quanto se gasta e quais são as prioridades financeiras fortalece a disciplina. Desativar notificações de lojas, evitar salvar cartões em aplicativos e criar a regra das 24 horas antes de compras não essenciais são estratégias simples que fazem diferença.

  • “Eu tenho condição”
    Ter limite disponível no cartão ou crédito aprovado não significa ter condição real de pagar sem comprometer o orçamento. Muitas vezes, a pessoa analisa apenas a parcela mensal e ignora o impacto acumulado de várias compras pequenas feitas online. A verdadeira condição financeira considera planejamento, reserva de emergência, metas futuras e qualidade de vida. O dinheiro deve trabalhar a favor das pessoas, e não o contrário.

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