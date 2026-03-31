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Perla Ribeiro
Publicado em 31 de março de 2026 às 10:48
No Dia da Mentira, celebrado em 1º de abril, a reflexão vai além das brincadeiras. Em 2026, com o avanço das compras por aplicativos, lives commerce, influenciadores, crédito facilitado em um clique e promoções personalizadas por algoritmos, as armadilhas de consumo online estão cada vez mais sofisticadas.
Aproveitando a data, o presidente da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira (ABEFIN) e da DSOP Educação Financeira, Reinaldo Domingos, alerta para as principais mentiras que as pessoas contam a si mesmas para consumir mais do que podem sem se sentirem culpadas: “Eu mereço”, “eu preciso”, “estou infeliz”, “não consigo resistir” e “eu tenho condição”.
“Muitas marcas entram no clima do 1º de abril para gerar engajamento, o que faz parte do jogo. O problema é que, fora das brincadeiras, existem mentiras silenciosas que repetimos internamente e que sabotam nossa saúde financeira, especialmente no ambiente digital, onde tudo é rápido, fácil e aparentemente imperdível”, afirma Reinaldo Domingos.
Segundo ele, o cenário atual potencializa decisões impulsivas. “Hoje a compra não exige esforço. Está na palma da mão, com parcelamento automático, cashback, limite pré-aprovado e notificações o tempo todo. Se a pessoa não tiver clareza de objetivos, acaba comprando por impulso e pagando por meses algo que nem queria tanto assim”. Para Reinaldo Domingos, o 1º de abril é um convite à reflexão. Em vez de cair nas próprias mentiras financeiras, é hora de transformar consciência em atitude.
Confira as cinco principais mentiras financeiras: