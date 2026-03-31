Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Medicamentos podem ter reajuste de até 3,81% a partir desta terça (31)

Anvisa afirma que aumento não é automático e pode variar conforme o mercado

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 31 de março de 2026 às 11:20

Medicamentos podem ter reajuste de até 3,81% a partir desta terça (31)
Medicamentos podem ter reajuste de até 3,81% a partir desta terça (31) Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

Os preços de medicamentos vendidos em farmácias e drogarias de todo o país podem ser reajustados em até 3,81% a partir desta terça-feira (31), conforme resolução publicada pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos no Diário Oficial da União.

O percentual máximo varia de acordo com o nível de concorrência de cada categoria. Medicamentos com maior concorrência podem ter reajuste de até 3,81%. Já os de concorrência intermediária têm teto de 2,47%, enquanto os de baixa ou nenhuma concorrência podem chegar a 1,13%.

Antibióticos - medicamentos para bactérias super-resistentes

Uso indiscriminado de antibióticos está fortalecendo bactérias por Imagem gerada por IA
Houve um aumento drástico nas mortes causadas por esses microrganismos em todo o planeta (Imagem: Tatevosian Yana | Shutterstock) por Imagem: Tatevosian Yana | Shutterstock
Estamos diante de uma corrida contra o tempo para (Imagem: Nikolay132 | Shutterstock) por Imagem: Nikolay132 | Shutterstock
Um dos fatores cruciais para essa escalada é o envelhecimento da população (Imagem: Stock-Asso | Shutterstock) por Imagem: Stock-Asso | Shutterstock
Bactérias estão mais perigosas e letais (Imagem: DedMityay | Shutterstock) por Imagem: DedMityay | Shutterstock
O desenvolvimento de novos medicamentos e o aumento da vacinação podem ser chaves para salvar vidas (Imagem: Artem Stepanov | Shutterstock) por
Bactérias super-resistentes podem matar 39 milhões até 2050, alerta estudo por Shutterstock
Medicamentos por Shutterstock
1 de 8
Uso indiscriminado de antibióticos está fortalecendo bactérias por Imagem gerada por IA

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o reajuste médio autorizado será de até 2,47%, considerado o menor dos últimos 20 anos e abaixo da inflação acumulada em 12 meses, de 3,81%.

A agência destaca, no entanto, que os aumentos não são automáticos. Na prática, fabricantes, distribuidores e farmácias podem aplicar percentuais menores ou até manter os preços atuais, a depender das condições de mercado e da concorrência.

O reajuste de medicamentos ocorre anualmente e segue uma fórmula que considera a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), com desconto relacionado à produtividade da indústria farmacêutica.

A CMED é responsável por regular economicamente o mercado de medicamentos no Brasil, definindo critérios para reajustes com o objetivo de equilibrar o setor e garantir o acesso da população aos produtos.

Tags:

Farmácia

Mais recentes

Imagem - Chocolate faz bem ou mal para a saúde feminina? Especialista explica o que é mito e o que é verdade

Chocolate faz bem ou mal para a saúde feminina? Especialista explica o que é mito e o que é verdade
Imagem - Governo abre indicações para Ordem do Mérito Cultural 2026, maior honraria do setor

Governo abre indicações para Ordem do Mérito Cultural 2026, maior honraria do setor
Imagem - 1° de abril: cinco mentiras que as pessoas contam a si mesmas para consumir sem culpa

1° de abril: cinco mentiras que as pessoas contam a si mesmas para consumir sem culpa

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba quem é o entregador morto por motorista que teve carro incendiado na Avenida Paralela
01

Saiba quem é o entregador morto por motorista que teve carro incendiado na Avenida Paralela

Imagem - Rede de supermercados fecha unidade em Salvador nesta terça (31) com promoções
02

Rede de supermercados fecha unidade em Salvador nesta terça (31) com promoções

Imagem - Escola de Eletricistas: Último dia de inscrições para curso de 200 vagas da Coelba
03

Escola de Eletricistas: Último dia de inscrições para curso de 200 vagas da Coelba

Imagem - Preso por plano para matar Lula, agente baiano ‘Mike Papa’ é exonerado da Polícia Federal
04

Preso por plano para matar Lula, agente baiano ‘Mike Papa’ é exonerado da Polícia Federal