Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Chocolate faz bem ou mal para a saúde feminina? Especialista explica o que é mito e o que é verdade

Segundo ginecologista, a vontade de chocolate durante certas fases do ciclo menstrual tem explicação hormonal

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 31 de março de 2026 às 11:00

Chocolate amargo
Chocolate faz bem ou mal para a saúde feminina? Especialista explica o que é mito e o que é verdade Crédito: Reprodução

Com a chegada da Páscoa, o consumo de chocolate aumenta e, com ele, surgem dúvidas muito comuns entre as mulheres: o doce pode aliviar sintomas de TPM? Piora a acne? Favorece infecções como candidíase? Para esclarecer o tema, a ginecologista e obstetra  Daniella Campos, diretora médica da Clínica Elsimar Coutinho, explica o que é mito e o que é verdade quando o assunto é chocolate e saúde feminina.

Segundo a especialista, o chocolate, especialmente o amargo, pode trazer benefícios como melhora do humor e ação antioxidante. Por outro lado, o excesso — principalmente das versões com alto teor de açúcar, pode impactar a saúde hormonal e íntima.

  • Chocolate pode realmente aliviar sintomas de TPM ou isso é mito?
    Não é mito. De acordo com a Dra. Daniella, o chocolate pode, sim, ajudar a aliviar alguns sintomas da TPM, especialmente os relacionados ao humor. “O chocolate contém substâncias como triptofano e magnésio, que participam da produção de serotonina, o neurotransmissor ligado à sensação de bem-estar. Isso pode ajudar a reduzir irritabilidade, ansiedade e até aquela vontade intensa por doces nesse período”, explica. No entanto, ela ressalta que o benefício está mais associado ao consumo moderado e, de preferência, de chocolates com maior teor de cacau.

  • Por que sentimos mais vontade de chocolate em alguns períodos do ciclo menstrual?
    A vontade de chocolate durante certas fases do ciclo menstrual tem explicação hormonal. “Na fase pré-menstrual, há uma queda nos níveis de estrogênio e serotonina, o que pode aumentar o desejo por alimentos que promovem prazer imediato, como o chocolate”, diz a médica. Além disso, o corpo pode buscar fontes rápidas de energia, especialmente se houver cansaço ou alterações de humor.

  • Chocolate causa acne ou o problema está no tipo consumido?
    Essa é uma dúvida clássica, e a resposta não é tão simples. “O chocolate em si não é o grande vilão da acne. O problema está, principalmente, nas versões com alto teor de açúcar e leite”, esclarece a especialista. Ela explica que o consumo excessivo de açúcar pode estimular processos inflamatórios no organismo e aumentar a produção de sebo na pele, o que favorece o surgimento de acne. “Já o chocolate amargo, com maior concentração de cacau, tende a ter menos impacto nesse sentido.”

  • Existe relação entre excesso de açúcar e candidíase recorrente?
    Sim, existe relação. A médica afirma que dietas ricas em açúcar podem contribuir para o desequilíbrio da microbiota vaginal. “O excesso de açúcar no organismo pode favorecer a proliferação de fungos como a Candida, aumentando o risco de candidíase, especialmente em mulheres que já têm predisposição”. Por isso, o consumo frequente e elevado de chocolates muito açucarados pode ser um fator de risco indireto.

  • Chocolate pode impactar o equilíbrio hormonal feminino? Em quais casos isso acontece?
    O impacto do doce nos hormônios está mais relacionado ao padrão de consumo. A ingestão ocasional não costuma causar alterações hormonais significativas. O problema está no excesso, principalmente de produtos ricos em açúcar e gordura. Dietas desequilibradas podem levar a alterações metabólicas, como resistência à insulina, que por sua vez podem interferir no equilíbrio hormonal e até no ciclo menstrual.

  • Chocolate amargo é mesmo mais ‘amigo’ da saúde? Por quê?
    Sim, especialmente quando possui alto teor de cacau (acima de 70%). “O chocolate amargo é rico em flavonoides, que têm ação antioxidante e podem contribuir para a saúde cardiovascular, além de ter menos açúcar”, destaca a médica. Esses compostos também ajudam a combater radicais livres e podem ter efeitos positivos no humor e na função cerebral.

  • Existe uma quantidade ideal de consumo para aproveitar os benefícios sem prejudicar o corpo?
    A recomendação é moderação. Uma pequena porção diária, como 20 a 30 gramas de chocolate amargo, pode trazer benefícios sem causar prejuízos. O importante é equilibrar o consumo dentro de uma alimentação saudável, evitando exageros, principalmente em períodos como a Páscoa.

  • Dá para aproveitar a Páscoa sem culpa? Qual seria o equilíbrio ideal?
    Sim, é totalmente possível aproveitar sem culpa. “O segredo está no equilíbrio. Não é preciso excluir o chocolate, mas sim fazer escolhas mais conscientes, como preferir versões com maior teor de cacau e evitar o consumo excessivo em um curto período”, ressalta. A especialista também recomenda prestar atenção aos sinais do corpo. “Comer com atenção e sem exageros permite aproveitar o momento sem impactos negativos para a saúde.” No fim das contas, o chocolate não precisa ser um vilão e pode, sim, fazer parte de uma rotina equilibrada, inclusive durante a Páscoa.

Mais recentes

Imagem - Medicamentos podem ter reajuste de até 3,81% a partir desta terça (31)

Medicamentos podem ter reajuste de até 3,81% a partir desta terça (31)
Imagem - Governo abre indicações para Ordem do Mérito Cultural 2026, maior honraria do setor

Governo abre indicações para Ordem do Mérito Cultural 2026, maior honraria do setor
Imagem - 1° de abril: cinco mentiras que as pessoas contam a si mesmas para consumir sem culpa

1° de abril: cinco mentiras que as pessoas contam a si mesmas para consumir sem culpa

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba quem é o entregador morto por motorista que teve carro incendiado na Avenida Paralela
01

Saiba quem é o entregador morto por motorista que teve carro incendiado na Avenida Paralela

Imagem - Rede de supermercados fecha unidade em Salvador nesta terça (31) com promoções
02

Rede de supermercados fecha unidade em Salvador nesta terça (31) com promoções

Imagem - Escola de Eletricistas: Último dia de inscrições para curso de 200 vagas da Coelba
03

Escola de Eletricistas: Último dia de inscrições para curso de 200 vagas da Coelba

Imagem - Preso por plano para matar Lula, agente baiano ‘Mike Papa’ é exonerado da Polícia Federal
04

Preso por plano para matar Lula, agente baiano ‘Mike Papa’ é exonerado da Polícia Federal