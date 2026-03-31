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Chocolate faz bem ou mal para a saúde feminina? Especialista explica o que é mito e o que é verdade

Segundo ginecologista, a vontade de chocolate durante certas fases do ciclo menstrual tem explicação hormonal

Perla Ribeiro

Publicado em 31 de março de 2026 às 11:00

Chocolate faz bem ou mal para a saúde feminina? Especialista explica o que é mito e o que é verdade Crédito: Reprodução

Com a chegada da Páscoa, o consumo de chocolate aumenta e, com ele, surgem dúvidas muito comuns entre as mulheres: o doce pode aliviar sintomas de TPM? Piora a acne? Favorece infecções como candidíase? Para esclarecer o tema, a ginecologista e obstetra Daniella Campos, diretora médica da Clínica Elsimar Coutinho, explica o que é mito e o que é verdade quando o assunto é chocolate e saúde feminina.

Segundo a especialista, o chocolate, especialmente o amargo, pode trazer benefícios como melhora do humor e ação antioxidante. Por outro lado, o excesso — principalmente das versões com alto teor de açúcar, pode impactar a saúde hormonal e íntima.

Chocolate pode realmente aliviar sintomas de TPM ou isso é mito?

Não é mito. De acordo com a Dra. Daniella, o chocolate pode, sim, ajudar a aliviar alguns sintomas da TPM, especialmente os relacionados ao humor. “O chocolate contém substâncias como triptofano e magnésio, que participam da produção de serotonina, o neurotransmissor ligado à sensação de bem-estar. Isso pode ajudar a reduzir irritabilidade, ansiedade e até aquela vontade intensa por doces nesse período”, explica. No entanto, ela ressalta que o benefício está mais associado ao consumo moderado e, de preferência, de chocolates com maior teor de cacau.



Por que sentimos mais vontade de chocolate em alguns períodos do ciclo menstrual?

A vontade de chocolate durante certas fases do ciclo menstrual tem explicação hormonal. “Na fase pré-menstrual, há uma queda nos níveis de estrogênio e serotonina, o que pode aumentar o desejo por alimentos que promovem prazer imediato, como o chocolate”, diz a médica. Além disso, o corpo pode buscar fontes rápidas de energia, especialmente se houver cansaço ou alterações de humor.



Chocolate causa acne ou o problema está no tipo consumido?

Essa é uma dúvida clássica, e a resposta não é tão simples. “O chocolate em si não é o grande vilão da acne. O problema está, principalmente, nas versões com alto teor de açúcar e leite”, esclarece a especialista. Ela explica que o consumo excessivo de açúcar pode estimular processos inflamatórios no organismo e aumentar a produção de sebo na pele, o que favorece o surgimento de acne. “Já o chocolate amargo, com maior concentração de cacau, tende a ter menos impacto nesse sentido.”



Existe relação entre excesso de açúcar e candidíase recorrente?

Sim, existe relação. A médica afirma que dietas ricas em açúcar podem contribuir para o desequilíbrio da microbiota vaginal. “O excesso de açúcar no organismo pode favorecer a proliferação de fungos como a Candida, aumentando o risco de candidíase, especialmente em mulheres que já têm predisposição”. Por isso, o consumo frequente e elevado de chocolates muito açucarados pode ser um fator de risco indireto.



Chocolate pode impactar o equilíbrio hormonal feminino? Em quais casos isso acontece?

O impacto do doce nos hormônios está mais relacionado ao padrão de consumo. A ingestão ocasional não costuma causar alterações hormonais significativas. O problema está no excesso, principalmente de produtos ricos em açúcar e gordura. Dietas desequilibradas podem levar a alterações metabólicas, como resistência à insulina, que por sua vez podem interferir no equilíbrio hormonal e até no ciclo menstrual.



Chocolate amargo é mesmo mais ‘amigo’ da saúde? Por quê?

Sim, especialmente quando possui alto teor de cacau (acima de 70%). “O chocolate amargo é rico em flavonoides, que têm ação antioxidante e podem contribuir para a saúde cardiovascular, além de ter menos açúcar”, destaca a médica. Esses compostos também ajudam a combater radicais livres e podem ter efeitos positivos no humor e na função cerebral.



Existe uma quantidade ideal de consumo para aproveitar os benefícios sem prejudicar o corpo?

A recomendação é moderação. Uma pequena porção diária, como 20 a 30 gramas de chocolate amargo, pode trazer benefícios sem causar prejuízos. O importante é equilibrar o consumo dentro de uma alimentação saudável, evitando exageros, principalmente em períodos como a Páscoa.

