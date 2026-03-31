Chocolate faz bem ou mal para a saúde feminina? Especialista explica o que é mito e o que é verdade

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Perla Ribeiro
Publicado em 31 de março de 2026 às 11:00
Com a chegada da Páscoa, o consumo de chocolate aumenta e, com ele, surgem dúvidas muito comuns entre as mulheres: o doce pode aliviar sintomas de TPM? Piora a acne? Favorece infecções como candidíase? Para esclarecer o tema, a ginecologista e obstetra Daniella Campos, diretora médica da Clínica Elsimar Coutinho, explica o que é mito e o que é verdade quando o assunto é chocolate e saúde feminina.
Segundo a especialista, o chocolate, especialmente o amargo, pode trazer benefícios como melhora do humor e ação antioxidante. Por outro lado, o excesso — principalmente das versões com alto teor de açúcar, pode impactar a saúde hormonal e íntima.