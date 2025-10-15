NEGÓCIOS

2 bilhões de litros por ano: fábrica brasileira é a maior produtora de Coca-Cola do mundo

Unidade paulista opera sem parar, responde por 30% da produção da FEMSA

15 de outubro de 2025

No interior de São Paulo, um polo industrial funciona dia e noite, sem intervalos, para atender à demanda de milhões de consumidores. Em Jundiaí está a maior fábrica da Coca-Cola em volume de produção do planeta, administrada pela Coca-Cola FEMSA Brasil. As informações são do NDMais.

Com 190 mil metros quadrados e 16 linhas de envase, a planta impressiona pela dimensão e ritmo: cerca de 2 bilhões de litros de bebidas são produzidos todos os anos. É um complexo que reúne 1,7 mil profissionais, entre empregados diretos e terceirizados, responsáveis por etapas que vão da fabricação ao transporte.

Segundo a Prefeitura de Jundiaí, a unidade responde por aproximadamente 30% de toda a produção nacional da Coca-Cola FEMSA. Caminhões circulam constantemente, levando refrigerantes, sucos, chás e águas de marcas como Fanta, Sprite, Del Valle e Leão, que abastecem o estado de São Paulo e parte de Minas Gerais.

A planta é uma das engrenagens centrais da FEMSA na América Latina. O grupo, de origem mexicana, começou em 1979 com a aquisição de engarrafadoras locais e cresceu de forma acelerada. Nos anos 1990, abriu capital nas bolsas do México e dos Estados Unidos e passou a investir em expansão internacional.

A chegada ao Brasil ocorreu em 2007, com a compra da Remil (Refrigerantes Minas Gerais). Desde então, a empresa tem fortalecido seu portfólio com marcas como Leão Alimentos e Bebidas, VerdeCampo e CVI Refrigerantes, além de ampliar operações em fábricas como a de Itabirito (MG).

O compromisso ambiental também ganhou força nos últimos anos. Em 2022, foi lançada a construção da usina Planeta, em Jundiaí, projetada para reciclar até 50 mil toneladas de garrafas PET por ano. No mesmo período, a companhia colocou no mercado títulos verdes e de sustentabilidade, reforçando sua meta de reduzir o impacto ambiental de suas operações.