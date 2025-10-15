Acesse sua conta
Após 15 anos preso, condenado por morte de ex-ministro do TSE é inocentado e deixa cadeia

Decisão unânime do STJ anulou processo e ordenou soltura imediata de Francisco Mairlon Barros Aguiar

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 09:24

Francisco Mairlon Barros Aguiar
Francisco Mairlon Barros Aguiar Crédito: BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto

Francisco Mairlon Barros Aguiar, preso por 15 anos pela morte do ex-ministro do TSE José Guilherme Villela, da esposa dele, Maria Villela, e da empregada da família, Francisca Nascimento da Silva, deixou o Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, pouco depois da meia-noite desta quarta-feira (15). A libertação foi determinada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que decidiu de forma unânime anular o processo e determinar a “soltura imediata” do ex-réu.

Detido em 2010, aos 22 anos, Mairlon sai da prisão aos 37, após cumprir mais da metade de uma pena de 55 anos – posteriormente reduzida a 47. Emocionado, ele agradeceu à família, aos advogados e aos ministros que analisaram o caso. “Não estou nem acreditando, o dia mais feliz da minha vida está sendo hoje. Muita gratidão a todas as pessoas que não desistiram de mim, a ONG Innocence que insistiu, ainda. Família, amigos, não sei nem o que falar”, declarou em entrevista à TV Globo, abraçado à família.

Crime da 113 Sul chocou o país

O casal morto e a empregada Francisca Nascimento da Silva por Reprodução
Maria e José Guilherme Villela por Acervo Pessoal
Adriana Villela, filha do casal assassinado em Brasília, dá depoimento no documentário 'Crime da 113 Sul' por Reprodução
Francisco Mairlon Barros Aguiar por BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto
Francisco Mairlon Barros Aguiar por BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto
Francisco Mairlon Barros Aguiar por BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto
Francisco Mairlon Barros Aguiar por BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto
Francisco Mairlon Barros Aguiar por BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto
1 de 8
O casal morto e a empregada Francisca Nascimento da Silva por Reprodução

O caso, conhecido como “crime da 113 Sul”, chocou Brasília em 2009. O ex-ministro José Guilherme Villela, sua esposa, Maria Carvalho, e a funcionária da casa, Francisca Nascimento, foram mortos a facadas dentro do apartamento do casal, em uma área nobre da capital. Dólares e joias desapareceram do local.

A decisão do STJ atendeu a um pedido da ONG Innocence Project, que revisou o processo e apontou irregularidades graves. A advogada Dora Cavalcanti, que representa a organização, afirmou que o caso de Mairlon foi marcado por falhas e violações. “Ao longo das 16 mil páginas e dos quatro anos em que o Innocence Project estudou a condenação definitiva de Francisco Mairlon, o que se pode constatar é que ficou ele esquecido, invisibilizado”, afirmou.

De acordo com a defesa, Mairlon foi incluído na cena do crime apenas com base em confissões colhidas sob pressão policial. As declarações dadas na delegacia por ele e por outros dois acusados, Leonardo Campos Alves e Paulo Cardoso Santana, foram posteriormente retratadas em juízo. Não há provas físicas, como DNA, digitais ou testemunhas, que liguem Mairlon ao local.

A ONG sustenta que as confissões foram obtidas após longas horas de interrogatório, com privação de sono e alimentação. “Depois de seis horas, a chance de alguém assumir a responsabilidade por um crime que não cometeu sob a falsa promessa de que vai ser liberado para ir para casa aumenta exponencialmente”, disse a advogada.

Os ministros da Sexta Turma foram unânimes em reconhecer as falhas. O relator, Sebastião Reis Junior, destacou que a condenação se baseou apenas em depoimentos extrajudiciais, sem respaldo nas provas apresentadas ao longo do processo. “É inadmissível que, em um Estado Democrático de Direito, um acusado seja pronunciado e condenado apenas com base em elementos da fase extrajudicial, dissonantes da prova produzida em juízo”, afirmou.

O ministro Rogerio Schietti Cruz classificou o episódio como “gravíssimo”. Segundo ele, o caso expõe “uma das grandes chagas da tradição judicial brasileira, que é o uso de meios viciados de obtenção de provas”. Já Og Fernandes observou que os vídeos dos depoimentos revelam “coação moral” e concluiu: “Parece que essa verdade assim obtida é falsa. Não convence.”

Outros dois homens seguem condenados como executores do crime: Leonardo Campos Alves, ex-porteiro do prédio onde morava a família Villela, condenado a 60 anos de prisão; e Paulo Cardoso Santana, sobrinho de Leonardo, sentenciado a 62 anos.

A decisão do STJ foi tomada após o tribunal anular, em setembro deste ano, a condenação da arquiteta Adriana Villela a 61 anos de prisão. Adriana é filha do casal Villela e foi acusada de ser a mandante do crime.

Com a decisão, Mairlon deixa de ser réu e de carregar qualquer condenação relacionada ao caso. O Ministério Público do Distrito Federal ainda pode recorrer da decisão.

Tags:

Crime Justiça 113 sul

