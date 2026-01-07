VEJA VÍDEO

Adolescente baiano encerra quimioterapia e celebra com buzinaço emocionante: 'Vencemos'

Zac Saraiva, de 16 anos, marcou fim do tratamento contra o câncer comemorando com familiares e desconhecidos

Carol Neves

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 13:07

Zac Saraiva celebrou fim de tratamento Crédito: Reprodução

Em um gesto que emocionou quem passava pela Avenida Paulista, em São Paulo, Zac Saraiva, adolescente baiano de 16 anos, encerrou seu tratamento de quimioterapia contra o câncer. A família organizou um buzinaço em frente à unidade de saúde, transformando o momento em uma celebração de vida.

“Minha última quimio, buzine. Vencemos. Acabou”, dizia a mensagem no carro de Zac, que chamou atenção de pedestres, motoristas de ônibus e policiais. O vídeo do evento, publicado no sábado (3), viralizou e, em quatro dias, já soma mais de 9 milhões de visualizações e 760 mil curtidas.

A mãe do adolescente, Adriana Saraiva, compartilhou no post que o dia foi um dos mais emocionantes de sua vida. “Buzinas, abraços, lágrimas, desconhecidos que pararam o caminho para celebrar uma vida. Pessoas que abriram os vidros para dizer ‘eu passei por isso’, ‘vai dar tudo certo’, ‘vocês são fortes’. Hoje, o amor foi mais alto que o barulho do trânsito e das buzinas, que foram muitas”, escreveu.

Zac e a família são de Salvador, na Bahia. O diagnóstico chegou em junho de 2025, seguido por uma cirurgia. Para continuar o tratamento em uma unidade de referência e perto de outros familiares, eles se mudaram para São Paulo. Apesar da distância da escola, amigos e parte da família, o adolescente recebeu apoio constante. Durante o tratamento, ele até raspou o cabelo em uma chamada de vídeo com amigos e primos, que também decidiram ficar carecas como forma de solidariedade.

“Para mim o tratamento é muito sobre quem passa por ele e sobre a rede de apoio. Essas demonstrações de carinho são tocantes, ajudam, acolhem”, disse Zac em entrevista ao programa Encontro.