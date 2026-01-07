Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Adolescente baiano encerra quimioterapia e celebra com buzinaço emocionante: 'Vencemos'

Zac Saraiva, de 16 anos,  marcou fim do tratamento contra o câncer comemorando com familiares e desconhecidos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 13:07

Zac Saraiva celebrou fim de tratamento
Zac Saraiva celebrou fim de tratamento Crédito: Reprodução

Em um gesto que emocionou quem passava pela Avenida Paulista, em São Paulo, Zac Saraiva, adolescente baiano de 16 anos, encerrou seu tratamento de quimioterapia contra o câncer. A família organizou um buzinaço em frente à unidade de saúde, transformando o momento em uma celebração de vida.

“Minha última quimio, buzine. Vencemos. Acabou”, dizia a mensagem no carro de Zac, que chamou atenção de pedestres, motoristas de ônibus e policiais. O vídeo do evento, publicado no sábado (3), viralizou e, em quatro dias, já soma mais de 9 milhões de visualizações e 760 mil curtidas.

A mãe do adolescente, Adriana Saraiva, compartilhou no post que o dia foi um dos mais emocionantes de sua vida. “Buzinas, abraços, lágrimas, desconhecidos que pararam o caminho para celebrar uma vida. Pessoas que abriram os vidros para dizer ‘eu passei por isso’, ‘vai dar tudo certo’, ‘vocês são fortes’. Hoje, o amor foi mais alto que o barulho do trânsito e das buzinas, que foram muitas”, escreveu.

Zac e a família são de Salvador, na Bahia. O diagnóstico chegou em junho de 2025, seguido por uma cirurgia. Para continuar o tratamento em uma unidade de referência e perto de outros familiares, eles se mudaram para São Paulo. Apesar da distância da escola, amigos e parte da família, o adolescente recebeu apoio constante. Durante o tratamento, ele até raspou o cabelo em uma chamada de vídeo com amigos e primos, que também decidiram ficar carecas como forma de solidariedade.

“Para mim o tratamento é muito sobre quem passa por ele e sobre a rede de apoio. Essas demonstrações de carinho são tocantes, ajudam, acolhem”, disse Zac em entrevista ao programa Encontro.

O jovem planeja concluir a quimioterapia em São Paulo e depois retornar a Salvador para retomar os estudos, seguindo em frente após a vitória contra a doença.

Mais recentes

Imagem - Mega da Virada: quem acertou quatro ou cinco números pode sacar prêmio até quando?

Mega da Virada: quem acertou quatro ou cinco números pode sacar prêmio até quando?
Imagem - PF investiga menções a Lulinha em esquema de fraudes no INSS

PF investiga menções a Lulinha em esquema de fraudes no INSS
Imagem - Três crianças saem para brincar e desaparecem em área quilombola

Três crianças saem para brincar e desaparecem em área quilombola

MAIS LIDAS

Imagem - Grupo acerta números sorteados na Mega da Virada, mas perde prêmio por não repetir jogo
01

Grupo acerta números sorteados na Mega da Virada, mas perde prêmio por não repetir jogo

Imagem - 4 signos entram em um ciclo poderoso de abundância em 2026
02

4 signos entram em um ciclo poderoso de abundância em 2026

Imagem - Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses
03

Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses

Imagem - Mega da Virada: aposta simples de R$ 6 é a única que corre risco de perder prêmio de R$ 181 milhões
04

Mega da Virada: aposta simples de R$ 6 é a única que corre risco de perder prêmio de R$ 181 milhões