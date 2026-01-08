Acesse sua conta
Jornalista Conrado Corsalette morre aos 47 anos

Cofundador e editor-chefe do “Nexo Jornal", o jornalista atuava como secretário de Redação adjunto do Poder360

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 16:03

Conrado Corsalleti se formou em jornalismo na Faculdade Cásper Líbero, em São Paulo
Conrado Corsalleti se formou em jornalismo na Faculdade Cásper Líbero, em São Paulo Crédito: Conrado Corsalleti

O jornalista Conrado Corsalette morreu na madrugada desta quinta-feira (8), aos 47 anos, em São Paulo. O jornalista foi cofundador e editor-chefe do Nexo Jornal e atuava como secretário de redação adjunto da sucursal de São Paulo do jornal digital Poder360, que confirmou a morte. 

Conrado Corsalette atuou ainda como editor de Política do Estadão, editor adjunto de Cotidiano da Folha de S.Paulo e repórter do Agora São Paulo. É autor do livro “Uma crise chamada Brasil: a quebra da Nova República e a erupção da extrema direita”, lançado em 2013. Ele completaria um ano no Poder360 em fevereiro. 

Em julho de 2019, Conrado Corsalette esteve em Salvador a convite do jornal CORREIO para ser um dos palestrantes do seminário O Futuro do Jornalismo, que foi realizado no Hotel Quality, no Stiep. O evento integrou a programação de ações pelos 40 anos do jornal. 

Diversos colegas lamentaram a morte precoce do jornalista. Caso de Renata Lo Prete, âncora do Jornal da Globo. "[com Conrado] aprendi que nosso ofício não precisa de mal-querer nem de agressividade para ser bem feito, mas de humildade, humanismo e respeito aos fatos e às pessoas. Serei eternamente grata. Um abraço apertado na linda família que você construiu", escreveu. 

A jornalista Vera Magalhães, que trabalhou com Corsalette durante a cobertura do caso do Mensalão, também se despediu do amigo. "Não tá dando pra assimilar. Conrads, vai em paz, meu amigo. O que você deixou por aqui foi só amor e admiração. Que seguirão. Obrigada pela amizade, a música e as trocas", publicou. 

Natural de São Paulo, o jornalista deixa duas filhas, de 11 e 13 anos. A causa da morte não foi divulgada. 

