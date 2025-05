CRIME CIBERNÉTICO

Adolescente é apreendida e dá detalhes sobre grupo criminoso no Discord: 'Gravava garotas se mutilando peladas'

Outros três adolescentes também foram apreendidos por suspeitas de envolvimento

Elaine Sanoli

Publicado em 21 de maio de 2025 às 18:48

Jovem foi apreendida pela Polícia Civil do Paraná Crédito: Reprodução/TV Globo

Uma adolescente de 14 anos foi apreendida durante execução de uma operação contra crimes cibernéticos da Polícia Civil do Paraná. Em entrevista ao Profissão Repórter, da TV Globo, a jovem contou que fazia parte um esquema com atuação na plataforma Discord que realizava 'eventos' com garotas se automutilando ao vivo. Outros três adolescentes também foram apreendidos por suspeitas de envolvimento. >

A jovem conta que ingressou no esquema em 2023, após se interessar por jogos online. Dentro do grupo, ela disse ter ganhado destaque ao promover eventos 'violentos' e se tornou popular. "Normalmente eram garotas se automutilando. Eu gravava e mandava tudo para o Andrei. Gravava elas se mutilando peladas", explica a menina, que participou de cerca de 300 eventos pagos. Um dos vídeos transmitidos pelo grupo foi o assassinato de um morador de rua no Rio de Janeiro, que foi incendiado. >