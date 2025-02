RJ

Adolescente é executado pela milícia por morar em área do CV

Fábio sonhava em ser jogador profissional de futebol

Um adolescente de 17 anos foi executado por milicianos na quarta-feira (5) em Bangu, no Rio de Janeiro, quando saiu de casa para comprar um refrigerante para a família. A suspeita é que Fábio Freitas Corrêa foi executado por morar em uma área dominada pelo Comando Vermelho (CV), segundo reportagem do Metrópoles. O CV é inimigo da milícia carioca.>

As primeiras informações são de que homens armados chegaram de carro e desceram atirando contra o adolescente. O rapaz estava no local visitando parentes e tinha saído para comprar um refrigerante. Ele foi executado na Praça do Jardim Bangu. >