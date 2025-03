VEJA

Adolescente é perseguida e estuprada ao voltar de bloco de Carnaval

Vídeo registra homem puxando a jovem pelos cabelos

Carol Neves

Publicado em 6 de março de 2025 às 09:04

Adolescente foi seguida e estuprada Crédito: Reprodução/Maricá Info

Uma adolescente foi vítima de estupro na manhã de terça-feira (4) em Maricá, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O crime ocorreu na Rua 2, entre os distritos de Itaipuaçu e Inoã. Imagens de câmeras de segurança mostram o homem agredindo a jovem, que conseguiu fugir após resistir ao ataque. As informações são do G1. >

De acordo com a Polícia Civil, a vítima voltava de um bloco carnavalesco em Itaipuaçu quando foi seguida pelo agressor. Em um local mais isolado, ele a derrubou no chão e arrancou seu short. A jovem, que vestia um body, conseguiu dificultar a continuidade do abuso. O homem chegou a se masturbar na frente dela e a agrediu com tapas no rosto e nas pernas. >

Nas imagens, é possível ver a adolescente correndo para escapar, enquanto o agressor tenta alcançá-la, mas desiste e fuga em sentido contrário. O caso está sendo investigado pela delegacia de Maricá, que busca identificar o suspeito. Ele responderá pelo crime de estupro. >

A Prefeitura de Maricá emitiu uma nota informando que acompanha o caso e está colaborando com a Polícia Civil por meio da Secretaria de Segurança Cidadã. "Além das imagens já disponíveis, outras estão sendo buscadas no sistema de monitoramento da Prefeitura, que conta com mais de 700 câmeras inteligentes espalhadas pelo município", disse o comunicado. A administração municipal também expressou solidariedade à vítima e reforçou seu compromisso com o combate rigoroso a crimes. >