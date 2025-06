CRIME EM VÁRIOS ESTADOS

Adolescente furta R$ 30 milhões invadindo condomínios de luxo: 'Não tem cara de bandido', diz delegado

As imagens de câmeras de segurança mostram que o jovem agia com desenvoltura

Um jovem de 17 anos foi detido em junho, suspeito de invadir dezenas de condomínios de luxo em várias partes do Brasil. Segundo a Polícia Civil de São Paulo, o adolescente aplicava golpes com aparência sofisticada e comportamento calmo, o que o ajudava a se passar por morador nos edifícios de alto padrão. Estima-se que os furtos tenham causado um prejuízo superior a R$ 30 milhões.>

Segundo reportagem do Fantástico, o adolescente usava roupas de grife, mochilas caras e fones de ouvido, transitando com naturalidade pelos portões, sem despertar desconfiança. Em algumas ocasiões, recorria a disfarces, como perucas ou símbolos religiosos, para enganar os porteiros e acessar os prédios. "A boa aparência acaba facilitando. Ele não tem 'cara de bandido'", disse o delegado Fábio Sandrin."Com a apreensão dele, acreditamos que ficará internado até completar 21 anos.">

As imagens de câmeras de segurança mostram que o adolescente agia com desenvoltura. Em muitas situações, aproveitava momentos de distração ou esperava um morador abrir o portão para entrar logo atrás, simulando familiaridade. Também era visto acenando para funcionários da portaria, como se fosse conhecido.>

Além de entrar nos prédios com facilidade, demonstrava conhecer a planta dos locais e ia direto aos objetos de maior valor. Relatos apontam que escolhia com precisão o que levar: joias, dinheiro em espécie, relógios de luxo e bolsas caras eram alvos preferenciais. Eletrodomésticos e objetos grandes geralmente eram deixados para trás.>

Um dos episódios mais ousados foi a tentativa de entrar no prédio onde vive Fábio Wajngarten, ex-assessor de Jair Bolsonaro. Na ocasião, o adolescente utilizou nome falso e afirmou ter laços familiares com moradores, mas não conseguiu enganar os porteiros.>

A investigação mostrou que o jovem recorria a diferentes estratégias para acessar os imóveis. Tocava o interfone se passando por visitante, disfarçava-se com adereços como quipás ou perucas, e até ameaçava os funcionários para garantir a entrada. Na maior parte das ações, atuava sozinho, mas havia casos em que contava com cúmplices.>

Entre os bens subtraídos estavam joias, relógios, dólares, euros e até cofres cheios de dinheiro. Em Foz do Iguaçu, por exemplo, ele teria levado cerca de R$ 6 milhões em dinheiro vivo e objetos valiosos. Segundo a polícia, ele agiu em ao menos seis estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Goiás, Mato Grosso e Rio Grande do Sul.>

Entre os furtos registrados estão o roubo de cofres com US$ 30 mil e €10 mil em um apartamento no Jardim Paulista e o de três relógios de grife, um anel de diamantes e mil dólares em espécie. >

O histórico do adolescente com crimes não é recente. A polícia afirma que ele atua desde os 13 anos. Quando tinha 14, foi apreendido após furtar joias e relógios no apartamento da médica Ludhmila Hajjar, avaliados em R$ 3 milhões. Dias depois, foi encontrado jantando com amigos no Guarujá. Na ocasião, cumpriu um período de um ano e nove meses na Fundação Casa, sendo liberado posteriormente, voltando ao mundo do crime.>