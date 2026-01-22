ALERTA

Adolescente morre após sofrer choque elétrico ao usar celular ligado à tomada

Beatriz Costa Diniz, de 15 anos, foi socorrida e transferida para hospitais da região, mas não resistiu

Beatriz Costa Diniz foi achada com celular ao lado Crédito: Reprodução

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte de uma adolescente de 15 anos que sofreu uma descarga elétrica ao manusear um celular conectado à tomada. O caso ocorreu na comunidade do Jutaí, na zona rural de Augusto Corrêa, no interior do Pará, na noite da última quinta-feira (15).

A vítima foi identificada como Beatriz Costa Diniz. A confirmação do óbito foi feita pela Polícia Científica, que liberou o corpo por volta do meio-dia desta terça-feira (20). O velório aconteceu ao longo da quinta-feira (21).

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Augusto Corrêa, o acidente ocorreu entre 22h e 23h. O pai da jovem encontrou a filha ferida dentro da residência e acionou socorro. Beatriz foi levada inicialmente da comunidade até um hospital na área urbana do município, trajeto que leva cerca de 30 minutos.

Segundo a secretária de Saúde do município, Tallita Pinheiro, devido à gravidade do estado clínico da adolescente, foi providenciado um transporte adequado para encaminhá-la a uma unidade de saúde em Bragança. Depois, ela foi transferida para o Hospital Metropolitano, na Grande Belém, onde morreu na segunda-feira (19).

A morte da adolescente causou grande comoção nas redes sociais em Augusto Corrêa. Moradores relataram que Beatriz era bastante conhecida na comunidade e ajudava no sustento da família vendendo tapiocas em ônibus que circulam pela cidade.

Em nota, a concessionária Equatorial Pará informou que enviou uma equipe técnica ao local para apurar relatos de possível oscilação de energia. A empresa afirmou que não foram encontradas interrupções no fornecimento nos últimos 30 dias na região atendida. A concessionária disse ainda que segue à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. A Equatorial também reforçou orientações de segurança, alertando para os riscos de manusear celulares e outros aparelhos eletrônicos enquanto estiverem conectados à tomada.