FORAGIDA

Advogada presa pelo 8 de janeiro rompe tornozeleira e foge

Edith Cristina estava em liberdade provisória e não se apresenta à Justiça desde agosto

A advogada Edith Christina Medeiros Freire e o blogueiro Marinaldo Adriano Lima da Silva, presos por participação nos atos radicais de 8 de Janeiro, romperam as tornozeleiras eletrônicas que usavam desde 2023 e são considerados foragidos da Justiça. Eles deixaram de cumprir as medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, que concedeu liberdade provisória a ambos em agosto do ano passado.>