Advogado é morto a facadas durante briga dentro de apartamento

Ele tinha 34 anos e já tinha recebido ameaça do suspeito

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 08:35

André Luís Vedovato Amato
André Luís Vedovato Amato Crédito: Reprodução

Um advogado de 34 anos foi morto a facadas dentro de um apartamento em Bela Vista, na região central de São Paulo (SP), na quarta-feira (10). André Luís Vedovato Amato foi encontrado já sem vida por policiais militares no início da tarde. O suspeito foi preso em flagrante no local.

A Polícia Militar foi chamada para verificar denúncia de que um homem havia sido agredido com faca no local. Eles chegaram ao local pouco depois das 13h30 e encontraram André Luís morto dentro de casa, no 6º andar do prédio.

Outra equipe da PM fez uma varredura no local e encontrou o suspeito escondido no 3º andar do prédio. Ele foi identificado como Cleverson Willians Souza Lima. A arma que foi usada no crime também foi localizada.

Advogado foi morto em apartamento

André recebeu ameaça em aplicativo de mensagem por Reproduçao/SBT
André Luís Vedovato Amato por Reprodução
André Luís Vedovato Amato por Reprodução
André Luís Vedovato Amato por Reprodução
Cleverson Willians Souza Lima foi preso em flagrante por Reprodução/SBT
Crime aconteceu em apartamento em São Paulo por Reproduçaõ/SBT
PM no local do crime por Reprodução/SBT
1 de 7
André recebeu ameaça em aplicativo de mensagem por Reproduçao/SBT

De acordo com o portal G1, Cleverson e André Luís passaram a madrugada juntos bebendo e usando cocaína. Uma jovem que também estava no apartamento relatou que Cleverson tentou assediá-la já na manhã de ontem. Nesse momento, André, que já tinha se envolvido com a mulher tentou impedir, momento em que se iniciou uma briga.

O advogado pegou uma vassoura para afastar Cleverson da mulher, mas o suspeito então pegou uma faca e atacou André Luís. Enquanto a briga acontecia, a jovem correu e se escondeu em um quarto.

A polícia também já tem mensagens em que Cleverson aparece ameaçando o advogado. Ele aparenta estar cobrando algum documento ao advogado, que responde "Agora não dá. Tomei 6 Rivotril e tô apagado", diz. "Problema seu. Se sumir amanhã. O interfone vai tocar a hora que eu estiver lá embaixo". André responde dizendo que não iria recebê-lo.

O caso é investigado pelo 5º Distrito Policial (Aclimação).

