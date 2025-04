LATROCÍNIO

Advogado mineiro é morto a tiros em assalto na orla de praia

Vítima e amigos teriam sido rendidos por ladrões encapuzados; dois adolescentes foram apreendidos

Um advogado de Minas Gerais foi morto a tiros durante um assalto na orla da Praia Grande, em Ubatuba, litoral de São Paulo. O latrocínio (roubo seguido de morte) ocorreu no sábado (19), por volta das 4h. Juliano Girau tinha viajado com alguns amigos e estava com o grupo quando foi rendido e roubado.>