VEJA ÁREAS AFETADAS

Alerta de chuva: Inmet emite aviso para Bahia e mais 13 estados

Previsão é para este domingo (20) e segunda (21)

Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Os estados afetados são: Goiás, Bahia, Tocantins, Mato Grosso, Acre, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rondônia, Pará, Maranhão, Amazonas, Piauí e São Paulo.>

Confira áreas afetadas por estado:

Tocantins – Ocidental do Tocantins, Oriental do Tocantins>

Acre – Vale do Acre, Vale do Juruá>

Minas Gerais – Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Jequitinhonha, Noroeste de Minas, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba>

Mato Grosso do Sul – Leste de Mato Grosso do Sul, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Pantanais Sul Mato-grossense>