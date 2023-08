Alexandre de Moraes autoriza apreensão de armas, passaporte e celular de Carla Zambelli

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou nesta quarta-feira (2) que a Polícia Federal fizesse apreensão de “armas, munições, computadores, tablets, celulares e outros dispositivos eletrônicos, passaporte, bem como de quaisquer outros materiais relacionados aos fatos investigados” da deputada federal Carla Zambelli (PL). A determinação enviada ao Departamento de PF indicou a realização de busca e apreensão em pelo menos quatro endereços da deputada. Os mandados fazem parte da Operação 3FA.

A ação tem como objetivo esclarecer a atuação de indivíduos na invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e na inserção de documentos e alvarás de soltura falsos no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).

Segundo a PF, estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva no estado de São Paulo e três mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, além de análise do material apreendido.