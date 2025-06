EM BONTIO

Aluno japonês de escola de elite morre afogado em excursão

Polícia investiga o caso



Carol Neves

Estadão

Publicado em 13 de junho de 2025 às 08:00

Soma Ishii participava de um passeio na Estância Mimosa Crédito: Divulgação

Durante uma excursão escolar na turística Bonito, em Mato Grosso do Sul, o adolescente japonês Soma Ishii, de 13 anos, morreu afogado na última terça-feira (10). Ele integrava um grupo de alunos do British College of Brazil, colégio particular com sede em São Paulo, que visitava a Estância Mimosa, uma fazenda voltada ao ecoturismo com trilhas e cachoeiras. A Polícia Civil sul-mato-grossense investiga as circunstâncias do acidente. >

A tragédia aconteceu à tarde, durante uma parada do grupo para banho em uma das cachoeiras do rio Mimoso. Conforme relatos colhidos pela polícia, Ishii retirou o colete salva-vidas antes de entrar na água. Somente após o grupo ter percorrido outro trecho da trilha e alcançado uma nova cachoeira, notou-se a ausência do adolescente. As investigações buscam esclarecer em que momento exatamente a falta do aluno foi percebida.>

Assim que perceberam o desaparecimento, guias e funcionários da fazenda iniciaram as buscas e localizaram o garoto submerso na mesma cachoeira onde ele havia sido visto pela última vez. Tentativas de reanimação foram feitas, e ele foi levado ao hospital municipal Darci João Bigaton, mas já chegou ao local em parada cardiorrespiratória e sem sinais vitais. A morte foi confirmada pouco depois.>