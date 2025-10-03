Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Alvo do MP, açougue anti-PT troca cartaz por nova mensagem: 'Ladrão não é bem-vindo'

Estabelecimento de Goiânia alterou material original que dizia "petista não é bem-vindo"

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Carol Neves

  • Estadão

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 07:32

Mensagens no açougue
Mensagens no açougue Crédito: Reprodução

Um açougue de Goiânia voltou a se tornar alvo de polêmica após modificar a mensagem que havia sido proibida pela Justiça. Onde antes se lia “petista não é bem-vindo”, agora os cartazes e materiais promocionais exibem a frase: “Ladrão aqui não é bem-vindo. Quem apoia ladrão também não.”

A mudança ocorreu depois que o juiz da 23ª Vara Cível de Goiânia determinou, na última segunda-feira (29), a retirada imediata da publicidade considerada discriminatória. Na decisão, o magistrado afirmou que a prática feria “os direitos fundamentais de parcela indeterminável da população e consumidores que compartilham a convicção político-partidária discriminada.”

O processo foi movido pelo Ministério Público de Goiás (MPGO), que argumentou que as mensagens caracterizavam tratamento hostil e excludente. O juiz ressaltou ainda o risco de que iniciativas semelhantes fossem reproduzidas em outros locais, “gerando efeito multiplicador da conduta discriminatória e aprofundando a polarização social, em desrespeito aos valores democráticos”.

A ordem judicial não se limitou à retirada dos cartazes. O açougue também foi obrigado a remover publicações nas redes sociais e proibido de repetir mensagens do mesmo tipo. Em caso de descumprimento, a multa estipulada é de R$ 1.000 por dia, podendo chegar a R$ 100 mil. O magistrado alertou ainda para eventual responsabilização criminal.

No dia seguinte à decisão, o conteúdo original já havia desaparecido dos perfis do estabelecimento, mas o material editado foi colocado no lugar. As carnes continuam a ser embaladas com imagens de Jair Bolsonaro (PL) e do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Não é a primeira vez que o açougue usa estratégias políticas em campanhas. Durante as eleições de 2022, chegou a vender picanha por R$ 22 o quilo para clientes que vestissem a camiseta da Seleção Brasileira, em alusão ao número de urna de Bolsonaro. Na época, a Justiça Eleitoral proibiu a promoção.

Mais recentes

Imagem - Cotas para nordestinos em universidade de Santa Catarina geram polêmica: 'Absurdo'

Cotas para nordestinos em universidade de Santa Catarina geram polêmica: 'Absurdo'
Imagem - Tradicional do varejo é multada em mais de R$ 1 milhão por cobranças indevidas

Tradicional do varejo é multada em mais de R$ 1 milhão por cobranças indevidas
Imagem - Resultado da Lotofácil 3502, desta quinta-feira (2)

Resultado da Lotofácil 3502, desta quinta-feira (2)

MAIS LIDAS

Imagem - O silêncio de Jerônimo sobre Binho Galinha, a violência em Cachoeira e a sabotagem do PT
01

O silêncio de Jerônimo sobre Binho Galinha, a violência em Cachoeira e a sabotagem do PT

Imagem - Luccas Neto anuncia aposentadoria do YouTube e diz que público ‘está ficando velho’
02

Luccas Neto anuncia aposentadoria do YouTube e diz que público ‘está ficando velho’

Imagem - Virginia sai para jantar com Éder Militão, parceiro de Vini Jr. no Real Madrid, e esposa do jogador, diz jornal
03

Virginia sai para jantar com Éder Militão, parceiro de Vini Jr. no Real Madrid, e esposa do jogador, diz jornal

Imagem - Alunos flagrados em vídeo fazendo sexo na faculdade podem ser expulsos?
04

Alunos flagrados em vídeo fazendo sexo na faculdade podem ser expulsos?