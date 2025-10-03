PROVOCAÇÃO

Alvo do MP, açougue anti-PT troca cartaz por nova mensagem: 'Ladrão não é bem-vindo'

Estabelecimento de Goiânia alterou material original que dizia "petista não é bem-vindo"



Carol Neves

Estadão

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 07:32

Mensagens no açougue Crédito: Reprodução

Um açougue de Goiânia voltou a se tornar alvo de polêmica após modificar a mensagem que havia sido proibida pela Justiça. Onde antes se lia “petista não é bem-vindo”, agora os cartazes e materiais promocionais exibem a frase: “Ladrão aqui não é bem-vindo. Quem apoia ladrão também não.”

A mudança ocorreu depois que o juiz da 23ª Vara Cível de Goiânia determinou, na última segunda-feira (29), a retirada imediata da publicidade considerada discriminatória. Na decisão, o magistrado afirmou que a prática feria “os direitos fundamentais de parcela indeterminável da população e consumidores que compartilham a convicção político-partidária discriminada.”

O processo foi movido pelo Ministério Público de Goiás (MPGO), que argumentou que as mensagens caracterizavam tratamento hostil e excludente. O juiz ressaltou ainda o risco de que iniciativas semelhantes fossem reproduzidas em outros locais, “gerando efeito multiplicador da conduta discriminatória e aprofundando a polarização social, em desrespeito aos valores democráticos”.

A ordem judicial não se limitou à retirada dos cartazes. O açougue também foi obrigado a remover publicações nas redes sociais e proibido de repetir mensagens do mesmo tipo. Em caso de descumprimento, a multa estipulada é de R$ 1.000 por dia, podendo chegar a R$ 100 mil. O magistrado alertou ainda para eventual responsabilização criminal.

No dia seguinte à decisão, o conteúdo original já havia desaparecido dos perfis do estabelecimento, mas o material editado foi colocado no lugar. As carnes continuam a ser embaladas com imagens de Jair Bolsonaro (PL) e do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.